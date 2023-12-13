Последние серии «Слова пацана» слили в сеть до официального финала
Как будто о сериале до этого мало говорили, то обсуждая его, то осуждая, то вообще желая запретить, однако финал истории смог побить все рекорды. Хотя бы тем, что сериал, который можно было посмотреть по подписке на стримингах, просто слили в Сеть, в том числе и его последние серии — 7-ю и 8-ю. Они должны были выйти только 14 и 21 декабря.
В социальных сетях и в телеграм-каналах расходятся черновые варианты серий — с водяными знаками, пропадающим звуком, отсутствием саундтрека и другими недоработками. Но несмотря на это, посмотреть концовку нашумевшего сериала, чтобы узнать финал, можно.
Многие медийные личности призывают не смотреть слитые версии, чтобы не обесценивать труд создателей шоу, актёров и съёмочной команды, а ещё не портить впечатление от сериала, потому что неизвестно, полная ли это версия, черновая или конечная и так далее. Судя по графику шоу, 7-я серия «Слова пацана» должна была выйти 14 декабря, а 8-я — 21-го.
Зачем слили «Слово пацана»?
Пока неизвестно, кто выложил в Сеть черновой вариант сериала и зачем, но у специалистов есть своё мнение. Среди популярных версий:
- Намеренный слив, чтобы привлечь больше аудитории (но есть контраргументы вроде большой потери в прибыли).
- Пиратская атака (есть специальные охотники за цифровыми релизами, которые взламывают хостинги и хранилища).
- Диверсия от создателей, которым пришлось переснимать концовку из-за шумихи, и так они решили показать первоначальный вариант (но эта версия граничит с теорией заговора и всерьёз не рассматривается).
Подробнее о сюжете сериала, о шумихе, которая вокруг него поднялась, и о том, почему его хотели запретить, читайте в этом материале.