Последние серии «Слова пацана» слили в сеть до официального финала

В социальных сетях и в телеграм-каналах расходятся черновые варианты серий — с водяными знаками, пропадающим звуком, отсутствием саундтрека и другими недоработками. Но несмотря на это, посмотреть концовку нашумевшего сериала, чтобы узнать финал, можно.

Многие медийные личности призывают не смотреть слитые версии, чтобы не обесценивать труд создателей шоу, актёров и съёмочной команды, а ещё не портить впечатление от сериала, потому что неизвестно, полная ли это версия, черновая или конечная и так далее. Судя по графику шоу, 7-я серия «Слова пацана» должна была выйти 14 декабря, а 8-я — 21-го.

Зачем слили «Слово пацана»?

Пока неизвестно, кто выложил в Сеть черновой вариант сериала и зачем, но у специалистов есть своё мнение. Среди популярных версий:

Намеренный слив, чтобы привлечь больше аудитории (но есть контраргументы вроде большой потери в прибыли). Пиратская атака (есть специальные охотники за цифровыми релизами, которые взламывают хостинги и хранилища). Диверсия от создателей, которым пришлось переснимать концовку из-за шумихи, и так они решили показать первоначальный вариант (но эта версия граничит с теорией заговора и всерьёз не рассматривается).

Подробнее о сюжете сериала, о шумихе, которая вокруг него поднялась, и о том, почему его хотели запретить, читайте в этом материале.