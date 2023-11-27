Жизнь
10:40, 27 ноября 2023
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Последний сытный день. Традиции и приметы на Филиппово заговенье

27 ноября у православных начинается заговенье на Рождественский пост. Церковь в этот день вспоминает апостола Филиппа, одного из 12 учеников Иисуса Христа. В народе же дату называют Филипповым днём, Филипповым заговеньем и кратко — Филлипповкой. Рассказываем, чем известен этот апостол, что означает праздник и каким приметам в этот день верили люди.

Freepik/bearfotos

Freepik/bearfotos

© Freepik/bearfotos

Кто такой апостол Филипп

Филипп родился в Галилее. Он ждал прихода Спасителя, так как хорошо знал предсказания пророков из Священного Писания. В итоге, согласно Евангелию от Иоанна, пошёл за ним. Также есть несколько упоминаний о Филиппе и в Новом Завете — например, во время Тайной Вечери именно он спрашивал Иисуса о Боге-Отце.

После вознесения Филипп стал проповедовать Евангелие — сначала в Галилее, а потом и по другим городам и странам. Конец мирской жизни апостола пришёлся на Иераполь — язычники распяли его на кресте.

Что значит Филиппово заговенье

В день памяти апостола Филиппа у православных начинается заговенье. По сути, это последний непостный день. В старину у верующих этот день считался последним праздничным перед Рождественским постом. Было принято наедаться — столы накрывали большим количеством еды, включая блюда из мяса, рыбы, молока и яиц.

Рождественский пост в 2023 году начнётся 28 ноября, длится он 40 дней — вплоть до самого Рождества.

Обычаи и запреты в Филиппов день

  • В старину в этот день были под запретом свадьбы — все старались пережениться до него.

  • Несъеденное на сытном застолье выносили во двор, чтобы задобрить домового. А вот отдавать еду гостям или незнакомцам было нельзя.

  • Взять подарок от незнакомца — тоже не приветствовалось, как и брать в долг.

  • Было не принято ругаться в этот день с близкими, особенно с детьми и родителями.

  • Зато все старались выгнать из дома тараканов.

  • Также было принято делать генеральную уборку — люди верили, что это поможет очистить дом от негативной энергии и сглаза.

А решивших держать Рождественский пост ждут 40 дней ограничений, и не только в еде. Православный журнал «Фома» напомнил, что можно и нельзя делать в это время. Например, свадьбы и венчания под запретом и в наше время.

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