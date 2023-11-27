Последний сытный день. Традиции и приметы на Филиппово заговенье

Кто такой апостол Филипп

Филипп родился в Галилее. Он ждал прихода Спасителя, так как хорошо знал предсказания пророков из Священного Писания. В итоге, согласно Евангелию от Иоанна, пошёл за ним. Также есть несколько упоминаний о Филиппе и в Новом Завете — например, во время Тайной Вечери именно он спрашивал Иисуса о Боге-Отце.

После вознесения Филипп стал проповедовать Евангелие — сначала в Галилее, а потом и по другим городам и странам. Конец мирской жизни апостола пришёлся на Иераполь — язычники распяли его на кресте.

Что значит Филиппово заговенье

В день памяти апостола Филиппа у православных начинается заговенье. По сути, это последний непостный день. В старину у верующих этот день считался последним праздничным перед Рождественским постом. Было принято наедаться — столы накрывали большим количеством еды, включая блюда из мяса, рыбы, молока и яиц.

Рождественский пост в 2023 году начнётся 28 ноября, длится он 40 дней — вплоть до самого Рождества.

Обычаи и запреты в Филиппов день

В старину в этот день были под запретом свадьбы — все старались пережениться до него.

Несъеденное на сытном застолье выносили во двор, чтобы задобрить домового. А вот отдавать еду гостям или незнакомцам было нельзя.

Взять подарок от незнакомца — тоже не приветствовалось, как и брать в долг.

Было не принято ругаться в этот день с близкими, особенно с детьми и родителями.

Зато все старались выгнать из дома тараканов.

Также было принято делать генеральную уборку — люди верили, что это поможет очистить дом от негативной энергии и сглаза.

А решивших держать Рождественский пост ждут 40 дней ограничений, и не только в еде. Православный журнал «Фома» напомнил, что можно и нельзя делать в это время. Например, свадьбы и венчания под запретом и в наше время.