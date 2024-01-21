Постиранные вещи вызывают покраснение и зуд? Аллерголог объяснила, что делать

Как объяснила врач, сейчас для стирки есть множество средств в разных формах, но выбирать нужно то, которое будет хорошо отстирывать и будет безопасно для аллергиков и детей, а уже потом обращать внимание на форму. Хотя иногда от неё тоже многое зависит.

1. Стиральный порошок — самое популярное и простое средство для ручной и машинной стирки. Хорошо удаляет пятна, продлевает срок службы одежды и ухаживает за машиной. Подходят для разного белья и стоят бюджетно. Но ПАВ и фосфаты в его составе плохо смываются с одежды и могут вызывать раздражение и зуд. Ещё вреден оптический отбеливатель в составе порошков. После них требуется дополнительная пара полосканий.

2. Гели для стирки хорошо растворяются в воде и вымываются из одежды, поэтому показаны людям с предрасположенностью к аллергиям. Они смягчают одежду и подходят для деликатной стирки, но плохо отстирывают въевшиеся пятна.

3. Хозяйственное мыло хорошо выводит пятна, смягчает ткань и не вызывает аллергии, да ещё и стоит дёшево. 4. Капсулы и таблетки для стирки содержат всё те же средства — или гели, или прессованный порошок, но при этом стоят гораздо дороже.

5. Экосредства для стирки имеют натуральные составы, но именно они и могут вызвать сильную аллергию. К тому же такие средства стоят как крыло от «боинга», а отстирывают плохо.

А если до сих пор не получается спасти скатерть от пятен, которые остались после праздничных застолий, то вот здесь можно узнать о парочке лайфхаков.