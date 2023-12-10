Жизнь
01:00, 10 декабря 2023
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Постоянно переводите будильник? Это оказалось полезно

Многим тяжело встать после первого будильника, особенно в малосолнечное время года. Но шведские исследователи пришли к выводу, что позиция поспать ещё немного после пробуждения благотворно влияет на здоровье. Они провели эксперимент, в рамках которого испытуемым пришлось вставать по двум разным схемам — с первым будильником и через полчаса после него. Результаты появились в журнале Journal of Sleep Research.

Постоянно переводите будильник? Это оказалось полезно
© Freepik/Racool_studio

В ходе эксперимента у испытуемых измеряли уровень кортизола и делали тесты для определения когнитивных способностей.

Оказалось, что досыпание в течение получаса улучшало мыслительные способности участников и не сказалось на уровне кортизола. При этом характеристики сна получились одинаковыми в обоих случаях — люди ощущали сонливость сразу после пробуждения.

До этого американские учёные выяснили, что 57% людей не вскакивают после первого сигнала будильника, а продолжают «досыпать». Бодрствовать они начинают лишь после второго-третьего сигнала.

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