03:00, 17 декабря 2023
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Постоянно всё забываете? Вот 5 техник для улучшения памяти
С возрастом многие начинают грешить на ухудшение памяти. Впрочем, забывчивостью может страдать и молодёжь. И дело тут часто не в возрасте или каких-то других когнитивных проблемах — дело в недостаточном количестве повторений. Правда, простое зазубривание помогает не всегда. О том, как улучшить память, «Газете.ru» рассказала психолог, профессиональный коуч ICU Ольга Зродникова.
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Вот несколько техник, которые, по словам эксперта, помогут улучшить память.
- «Дорастить помидоры». Здесь речь идёт о том, что мало кто при выращивании помидоров достаёт растение из земли и смотрит, выросли ли корни. Прежде всего сначала им создают оптимальные условия для роста, удобряют, поливают и дают время созреть. То же нужно делать и с нашей памятью — нужно отработать программу, чтобы нужная информация или действия записались на подкорку. А ещё нужно терпение.
- «Очистить флешку». Когда человек отдыхает, то вся информация, которая накопилась за день и оказалась полезной, записывается на долговременную память. Процесс схож с переписыванием данных с флешки на жёсткий диск. Это очищение происходит во время сна. Так что для того, чтобы память не подводила, нужно хорошо высыпаться. Психолог объяснила, что мозг распознаёт, какую информацию считать ценной, либо по количеству повторений, либо по эмоциональному окрасу.
- «Выпустить ретривера». Золотистый ретривер получил своё название от английского глагола retrieve — «отыскивать и приносить добычу». Так вот, чтобы память работала лучше, стоит не просто повторять одно и то же из раза в раз, а «доставать» из памяти нужные данные и применять их на практике.
- Испуг. В условиях стресса информация тоже неплохо запоминается. Всё из-за выброса гормонов в кровь. Именно поэтому опасные ситуации врезаются в память. По словам психолога, умеренный стресс заставляет выходить организм из зоны комфорта — это хорошо. Главное, чтобы он не стал хроническим.
- Остановиться и «зависнуть». Для того чтобы данные лучше запоминались, иногда проще всего остановиться и ничего не делать. Примерно то же делает и компьютер, когда вы открываете на нём слишком много приложений. Так что, если вы завалены делами или готовитесь к экзамену, стоит иногда просто отложить всё в сторону и дать организму «переварить».
О том, как можно натренировать память, можно узнать тут.