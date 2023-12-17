Постоянно всё забываете? Вот 5 техник для улучшения памяти

С возрастом многие начинают грешить на ухудшение памяти. Впрочем, забывчивостью может страдать и молодёжь. И дело тут часто не в возрасте или каких-то других когнитивных проблемах — дело в недостаточном количестве повторений. Правда, простое зазубривание помогает не всегда. О том, как улучшить память, «Газете.ru» рассказала психолог, профессиональный коуч ICU Ольга Зродникова.