«Потрясающее послевкусие». Лолита встала на защиту «голой» вечеринки

Вечеринка вызвала критику и общественников, и депутатов, и простых россиян, но, по словам певицы Лолиты Милявской, праздник оставил «приятное послевкусие». Она отметила, что хейт начался на «ровном месте» и «посмешил» её. «Знаете, когда ты в 60 приходишь на такое событие, это один из немногих вариантов увидеть и услышать своих друзей», — сказала артистка. Она объяснила, что пока молодёжь отплясывала, она со старыми друзьями смогла поделиться новостями из жизни и поболтать.

Отдельно она уделила внимание своему костюму, который многие тоже не одобрили. Милявская надела на вечеринку обтягивающий полупрозрачный белый комбинезон, а чтобы прикрыть живот, сверху надела пояс для чулок.

Лолита отметила, что комбинезон у неё лежал давно, но на сцену она его не надевала, так как он полнит, а пояс остался от прошлых отношений с любовником. О том, почему на «голую» вечеринку нагрянули силовики, рассказали тут.