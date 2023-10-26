Потянуло на острое. Россиянин узнал, что жил с обломком ножа в плече

Обследовали мужика в Можайской больнице. Изначально он просто жаловался на рану и даже не подозревал, что там внутри. Часть металлического ножа застряла прямо в плечевом суставе.

Ортопед-травматолог травматологического отделения Роман Храмцов рассказал Life.ru, что случай был не простой, но операцию делать не пришлось. Обломок достали специальными кусачками.

Сейчас мужчине стало лучше. Он решил забрать вынутый из тела «трофей» себе. Главное, чтобы не вернулся с ним обратно в каком-нибудь другом интересном месте.

Ранее мы рассказывали о россиянке, которая проходила 80 лет с иголкой в черепе. Из-за инородного тела у неё ничего не болело. Как иголка могла попасть в голову — узнайте здесь.