Появился пирог для вечной молодости. Записываем рецептик

Учёные из ЮУрГУ решили куда-то приспособить мощный природный антиоксидант стильбеноид, который в чистом виде не усваивается, зато в выпечке — прекрасно. В этом им помог фруктовый венский пирог. Антиоксидант добавили в тесто в виде спиртового раствора. Спирт испарился, а стильбеноид остался.

Дополнительно к этому сахар и цукаты в рецепте заменили на сушёную землянику, а подсолнечное масло — на купаж из масла семян чиа и рапса. Таким образом учёные добавили пирогу полезности — жирорастворимых витаминов, полифенолов и омега-3 и 6.

Несмотря на изменения, вкус пирога почти не поменялся, а вот пользы у него прибавилось значительно. Такое лакомство в идеале будет защищать сердце и обновлять клетки. Пока пирогом кормят лабораторных мышек ради эксперимента, но у тех уже выросли все показатели.

Тема полезной пищи учёных не оставляет. Например, исследователи из Бразилии проанализировали данные за последние 10 лет и выяснили, что овсянка помогает бороться с раком толстой кишки и болезнями сердца.