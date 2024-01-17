Пожилой мужчина ожил в «скорой» после наезда на кочку

«Скорая» наехала на выбоину, и от внезапной встряски пожилой пациент пришёл в себя. Он начал шевелить рукой и даже попробовал что-то сказать врачам.

Старик пока остаётся в больнице на аппарате ИВЛ. Но его семья уже назвала произошедшее чудом.

Возможно, когда индиец полностью придёт в себя, он поделится тем, что же пытался сказать врачам, когда машина скорой помощи наехала на кочку. А вот докторам позволено говорить не всё, во всяком случае московским. Для них составили целый список стоп-слов.