04:00, 17 января 2024
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Пожилой мужчина ожил в «скорой» после наезда на кочку
Плохие дороги раздражают и водителей, и пассажиров. А вот 80-летнему Даршану Сингху Брару из Индии и его семье точно будет за что их поблагодарить. Дедушку без сознания забрала из дома «скорая». Врачи, которые везли его в больницу, давали неутешительные прогнозы. Родственники мысленно уже начали готовиться к похоронам. К счастью, дорога в больницу была не очень. Это и помогло пенсионеру очнуться.
«Скорая» наехала на выбоину, и от внезапной встряски пожилой пациент пришёл в себя. Он начал шевелить рукой и даже попробовал что-то сказать врачам.
Старик пока остаётся в больнице на аппарате ИВЛ. Но его семья уже назвала произошедшее чудом.
Возможно, когда индиец полностью придёт в себя, он поделится тем, что же пытался сказать врачам, когда машина скорой помощи наехала на кочку. А вот докторам позволено говорить не всё, во всяком случае московским. Для них составили целый список стоп-слов.