Жизнь
Опубликовано 28 января 2024, 23:20
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Пожилым дали простые советы, как меньше падать

Люди в возрасте падают чаще, причём не только из-за гололёда или скользких полов. Такие переломы долго срастаются или вообще не заживают из-за возрастных изменений и непрочности костей. Порой люди вообще больше не могут ходить и остаются прикованными к постели. О самых частых причинах падений и о том, как избежать таких проблем, рассказала врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Алиса Готина.
Freepik

Freepik

По словам Готиной, падения в пожилом возрасте могу быть фатальными, например, если речь идёт о переломе шейки бедра, но многих проблем можно избежать.

Одна из самых частых причин падения — мышечная слабость, то есть человека, что называется, «ноги не держат». Для этого всем людям, а особенно пожилым, нужен регулярный спорт и питание, богатое белком.

Во-вторых, человек может упасть при нарушении походки и равновесия. Таким пенсионерам стоит наблюдаться у врачей и вовремя лечить все болячки, плюс, если нужно, приобрести трость или ходунки.

Частая причина падений — остеопороз, то есть разрушение костной ткани. Даже незначительная травма в этом случае может закончиться переломом, который будет плохо заживать. Самое опасное здесь — сломать шейку бедра. Избежать такой травмы поможет только своевременная диагностика.

Среди других причины частых падений у пожилых Готина назвала:

  • Полинейропатию. Проявляется покалываниями и онемением ног и может быть симптомом сахарного диабета, поэтому при первых симптомах идём к врачу.
  • Полипрагмазию. Это головокружение на фоне приёма большого количества препаратов.
  • Проблемы со зрением и слухом.
  • Боль в суставах и мышцах.
  • Проблемы с памятью и снижение когнитивных функций.
  • Депрессия и апатия.
  • Хлам в доме и скользкий пол.

О том, как распознать приближение деменции, рассказали здесь.

Автор:Анна Рожкова
Тег:
#Минздрав РФ
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