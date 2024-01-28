Пожилым дали простые советы, как меньше падать

По словам Готиной, падения в пожилом возрасте могу быть фатальными, например, если речь идёт о переломе шейки бедра, но многих проблем можно избежать.

Одна из самых частых причин падения — мышечная слабость, то есть человека, что называется, «ноги не держат». Для этого всем людям, а особенно пожилым, нужен регулярный спорт и питание, богатое белком.

Во-вторых, человек может упасть при нарушении походки и равновесия. Таким пенсионерам стоит наблюдаться у врачей и вовремя лечить все болячки, плюс, если нужно, приобрести трость или ходунки.

Частая причина падений — остеопороз, то есть разрушение костной ткани. Даже незначительная травма в этом случае может закончиться переломом, который будет плохо заживать. Самое опасное здесь — сломать шейку бедра. Избежать такой травмы поможет только своевременная диагностика.

Среди других причины частых падений у пожилых Готина назвала:

Полинейропатию . Проявляется покалываниями и онемением ног и может быть симптомом сахарного диабета, поэтому при первых симптомах идём к врачу.

. Проявляется покалываниями и онемением ног и может быть симптомом сахарного диабета, поэтому при первых симптомах идём к врачу. Полипрагмазию . Это головокружение на фоне приёма большого количества препаратов.

. Это головокружение на фоне приёма большого количества препаратов. Проблемы со зрением и слухом .

. Боль в суставах и мышцах.

в суставах и мышцах. Проблемы с памятью и снижение когнитивных функций.

и снижение когнитивных функций. Депрессия и апатия.

и апатия. Хлам в доме и скользкий пол.

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