Пожилым парам лучше заниматься спортом по отдельности. Исследование

Эксперты Наньянского технологического университета в Сингапуре узнали, что если парочка занимается спортом вместе, то их общая повседневная физическая активность падает. Учёные провели исследование с участием 240 человек в возрасте 54−72 лет. Все они были в браке и должны были на протяжении 12 недель тренироваться: часть вместе с супругом, а часть — по одному. Всю их активность и физические показатели фиксировали фитнес-браслеты.

В результате оказалось, что те, кто занимался индивидуально, ходили больше, чем те, кто тренировался в паре. Среднее количество шагов составило 11 372 против 10 441. А парные тренировки приводили к тому, что люди были склонны вести сидячий образ жизни.

Эксперты объяснили такие результаты тем, что паре в распорядок дня включить физическую активность сложнее, чем одному человеку, также как и бывает сложно изменить некоторые привычки.

Впрочем, зимой физическая активность может снизиться у многих. О том, как не забросить спорт в холода, рассказали в этом материале.