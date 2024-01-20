Жизнь
Опубликовано 20 января 2024, 13:20
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Пожилым парам лучше заниматься спортом по отдельности. Исследование

О важности спорта для здоровья знают все. Особенно актуально поддерживать физическую активность пожилым людям. Не зря же говорят, что движение — это жизнь. А ещё в теории благодаря спорту не будут болеть ноги и спина, а вес придёт в норму. Однако оказалось, что пожилым парам лучше заниматься поодиночке, а не вместе — так будет полезнее. И вот почему.
Freepik

Freepik

Эксперты Наньянского технологического университета в Сингапуре узнали, что если парочка занимается спортом вместе, то их общая повседневная физическая активность падает. Учёные провели исследование с участием 240 человек в возрасте 54−72 лет. Все они были в браке и должны были на протяжении 12 недель тренироваться: часть вместе с супругом, а часть — по одному. Всю их активность и физические показатели фиксировали фитнес-браслеты.

В результате оказалось, что те, кто занимался индивидуально, ходили больше, чем те, кто тренировался в паре. Среднее количество шагов составило 11 372 против 10 441. А парные тренировки приводили к тому, что люди были склонны вести сидячий образ жизни.

Эксперты объяснили такие результаты тем, что паре в распорядок дня включить физическую активность сложнее, чем одному человеку, также как и бывает сложно изменить некоторые привычки.

Впрочем, зимой физическая активность может снизиться у многих. О том, как не забросить спорт в холода, рассказали в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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