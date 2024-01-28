Прах развеять на Сицилии. Роза Сябитова раскрыла детали своего завещания

Ведущая призналась, что не хочет лежать в сырой земле. После её смерти дети должны будут отвезти её прах на Сицилию и там развеять в море с яхты.

Что касается наследства, то тут Сябитова решила разделить всё «по справедливости» — в равных долях. Дом, который телесваха строила несколько лет, по её задумке, должен достаться внукам.

Отдельно Сябитова потребовала от детей каждый год возвращаться на Сицилию, выходить в море на яхте и вспоминать её с шампанским, рассказала она порталу PROZvezd.

Ранее коллега Сябитовой по шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева заявила, что научилась понимать язык собак, читать их мысли и даже видеть их прошлые жизни.