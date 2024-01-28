Опубликовано 28 января 2024, 19:20
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Прах развеять на Сицилии. Роза Сябитова раскрыла детали своего завещания
Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что уже составила завещание. 61-летняя звезда Первого канала призналась, что уходить на тот свет не собирается ещё лет 30. Однако она уверена, что её смерть станет большим горем для двоих её детей. Так что звезда решила дать подробный план действий, чтобы как-то уменьшить им боль от утраты. Один из обязательных пунктов завещания Сябитовой — кремация.
Ведущая призналась, что не хочет лежать в сырой земле. После её смерти дети должны будут отвезти её прах на Сицилию и там развеять в море с яхты.
Что касается наследства, то тут Сябитова решила разделить всё «по справедливости» — в равных долях. Дом, который телесваха строила несколько лет, по её задумке, должен достаться внукам.
Отдельно Сябитова потребовала от детей каждый год возвращаться на Сицилию, выходить в море на яхте и вспоминать её с шампанским, рассказала она порталу PROZvezd.
Ранее коллега Сябитовой по шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева заявила, что научилась понимать язык собак, читать их мысли и даже видеть их прошлые жизни.