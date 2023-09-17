Жизнь
06:00, 17 сентября 2023
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Правда ли, что употребление молока провоцирует акне? Отвечает дерматолог

От акне страдает много людей в возрасте от 11 до 30 лет. С этим заболеванием связано множество мифов, но особенно жаркие споры разгораются о связи акне с продуктами питания. И своя особая ниша в эмир спорах досталась молочке. Давайте дерматовенеролог, трихолог, создательница школы преображения кожи ACESchool Анастасия Елистратова рассказала, как молочные продукты влияют на состояние кожи.

Правда ли, что употребление молока провоцирует акне? Отвечает дерматолог

© Stable Diffusion

Сейчас есть немало исследований о связи акне и молока, но однозначных и чётких выводов нет до сих пор.

Еще одна важная деталь: молоко, согласно предположениям, в некоторых случаях может влиять на состояние кожи — проблем становится больше. Но это не значит, что ваши проблемы с кожей сугубо в молоке. Так что один отказ от молочки вас не спасёт.

«Молоко — продукт с уникальным предназначением. Оно участвует в запуске процессов роста малыша. Сигнальные системы, содержащиеся в молоке, стимулируют выработку гормона, вызывающего рост клеток, — инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1)», — рассказала врач.

После того как мальчик становится юношей, а девочка — девушкой, количество мужских половых гормонов остается на одном уровне, а вот содержание ИФР-1 должно снижаться. Если у взрослых людей этого не происходит, то гормон может стать одним из факторов ухудшения состояния кожи. Как результат — акне.

Действие ИФР-1 на кожу практически аналогично влиянию мужских половых гормонов, которые и вынуждают большую часть из нас терпеть прыщи в юности. Он увеличивает сальные железы, повышает количество кожного сала.

Чтобы разобраться, действительно ли молоко виновато в вашей прыщавой коже, нужно обратиться к врачу, который отправит вас на нужные анализы. Если окажется, что проблема действительно в молоке, то в этом случае действительно стоит есть и пить как можно меньше некоторых продуктов.

Но не врач посоветовала не забывать про то, что вредить могут и обезжиренные молочные продукты. Они нередко оказываются даже более вредными.

«Не лишайте свой организм основных источников кальция и белка, если в этом нет необходимости», — заключила врач.

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