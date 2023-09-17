Правда ли, что употребление молока провоцирует акне? Отвечает дерматолог

Сейчас есть немало исследований о связи акне и молока, но однозначных и чётких выводов нет до сих пор.

Еще одна важная деталь: молоко, согласно предположениям, в некоторых случаях может влиять на состояние кожи — проблем становится больше. Но это не значит, что ваши проблемы с кожей сугубо в молоке. Так что один отказ от молочки вас не спасёт.

«Молоко — продукт с уникальным предназначением. Оно участвует в запуске процессов роста малыша. Сигнальные системы, содержащиеся в молоке, стимулируют выработку гормона, вызывающего рост клеток, — инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1)», — рассказала врач.

После того как мальчик становится юношей, а девочка — девушкой, количество мужских половых гормонов остается на одном уровне, а вот содержание ИФР-1 должно снижаться. Если у взрослых людей этого не происходит, то гормон может стать одним из факторов ухудшения состояния кожи. Как результат — акне.

Действие ИФР-1 на кожу практически аналогично влиянию мужских половых гормонов, которые и вынуждают большую часть из нас терпеть прыщи в юности. Он увеличивает сальные железы, повышает количество кожного сала.

Чтобы разобраться, действительно ли молоко виновато в вашей прыщавой коже, нужно обратиться к врачу, который отправит вас на нужные анализы. Если окажется, что проблема действительно в молоке, то в этом случае действительно стоит есть и пить как можно меньше некоторых продуктов.

Но не врач посоветовала не забывать про то, что вредить могут и обезжиренные молочные продукты. Они нередко оказываются даже более вредными.

«Не лишайте свой организм основных источников кальция и белка, если в этом нет необходимости», — заключила врач.