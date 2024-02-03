Правила жизни, которые уберегут от тромбоза

Пейте больше жидкости

По словам Денисовой, часто густая кровь — это признак обезвоживания, поэтому важно следить, что и сколько вы пьёте. Например, кофе и алкоголь только выводят жидкость из организма, поэтому за полезную жидкость их не считаем. Кстати, кофеин сам по себе несёт риски сгущения крови, поэтому с энергетиками стоит быть осторожнее.

Ешьте меньше жирного и соли

Большое количество животного жира несёт в себе риски сгущения крови и образования тромбов. Этим грешит популярная сейчас кетодиета. Она предполагает ограничение углеводов и большее число животных жиров в рационе. Здесь всему виной «плохой» холестерин, который образует бляшки.

Врач уточнила, что при избытке соли в организме начинаются отёки. Это значит, что в межклеточном пространстве воды много, а во внутриклеточном — мало. Такое состояние тоже ведёт к тромбам.

Добавьте витамины в рацион

Денисова отметила, что при правильном питании с кровью, как правило, всё в порядке. Например, витамин С, которого много в капусте, твороге и молоке, хорошо влияет на свёртываемость. Так же работает кальций, фосфор и магний.

О том, почему кровь становится густой, рассказали в этом материале.