«Правильная картина». Михалков заценил «Слово пацана»

Крыжовников, по мнению Михалкова, «серьёзный, думающий и очень профессиональный режиссёр», сказал он в интервью Надежде Стрелец на YouTube.

Среди других знаковых событий в современном кино Михалков назвал фильм «Чувства Анны» Анны Меликян, в котором снялась его дочь Анна Михалкова, а также картину «1993» с Евгением Цыгановым в главной роли.

Одновременно Михалков прошёлся по творчеству своего современника — режиссёра Эльдара Рязанова. По мнению Михалкова, работы автора «Иронии судьбы» для него не кино, хотя они хороши с точки зрения драматургии.

Сериал «Слово пацана» стал настолько популярным, что в России захотели выпускать разные товары под таким брендом. Не исключено, что вскоре на прилавках появится пиво, одеколон и семечки с этим названием.