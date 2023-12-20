«Правильная картина». Михалков заценил «Слово пацана»
Режиссёр Никита Михалков похвалил сериал о молодёжных группировках 1980-х в Казани «Слово пацана. Кровь на асфальте», который сейчас бьёт все рекорды популярности. Создателя картины Жору Крыжовникова он отнёс к главным российским режиссёрам сегодня. По словам автора «Утомлённых солнцем», «Слово пацана» — это «жёсткая, правильная картина про время».
Крыжовников, по мнению Михалкова, «серьёзный, думающий и очень профессиональный режиссёр», сказал он в интервью Надежде Стрелец на YouTube.
Среди других знаковых событий в современном кино Михалков назвал фильм «Чувства Анны» Анны Меликян, в котором снялась его дочь Анна Михалкова, а также картину «1993» с Евгением Цыгановым в главной роли.
Одновременно Михалков прошёлся по творчеству своего современника — режиссёра Эльдара Рязанова. По мнению Михалкова, работы автора «Иронии судьбы» для него не кино, хотя они хороши с точки зрения драматургии.
Сериал «Слово пацана» стал настолько популярным, что в России захотели выпускать разные товары под таким брендом. Не исключено, что вскоре на прилавках появится пиво, одеколон и семечки с этим названием.