«Правило нижнего белья»: что это такое и как объяснить его детям

Если объяснять термин простыми словами, то «правило нижнего белья» — это набор ключевых правил, которые помогут объяснить маленьким детям, где проходят границы дозволенного и что другие люди не могут с ними делать ни под каким предлогом. Разъяснение этого правила даёт возможность мамам и папам обезопасить малыша, который в силу возраста не способен защитить себя от надругательств физически, но может их предотвратить.

Ключевое — объяснить ребёнку, что никто не должен трогать его в тех местах, которые закрыты нижним бельём, а сам он не должен касаться других в этих местах. Затем можно раскрывать малышу тезисы, которые составляют название самого правила — английскую аббревиатуру PANTS.

Какие тезисы входят в правило нижнего белья

1. Privates are private / Интимные части твоего тела — твоя собственность

Как объяснить ребёнку: под нижним бельём находятся интимные места — пенис или вульва. Если кто-то просит посмотреть или прикоснуться к твоим интимным местам, тебе нужно сказать «нет». Так же мы относимся к интимным местам других детей и взрослых — не трогаем их и не соглашаемся на просьбы даже просто посмотреть на них.

Иногда взрослый может тебя осмотреть, например, медсестра или врач. Но предварительно они должны объяснить причину — зачем им это нужно, получить твоё разрешение и разрешение твоих родителей. Нам, родителям и членам семьи, тоже нужно разрешение во время купания, пока ты не научишься мыться самостоятельно.

2. Always remember your body belongs to you / Помни: твоё тело принадлежит только тебе

Как объяснить ребёнку: твоё тело принадлежит тебе и больше никому. Никто не имеет права заставлять тебя делать со своим телом что-то, что вызывает у тебя неприятные чувства или ощущения.

Если кто-то пытается или пытался это сделать, обязательно расскажи мне (или другому взрослому, которому мы с тобой доверяем) — мы тебя защитим.

3. No means no / «Нет» означает «нет»

Как объяснить ребёнку: ты имеешь право сказать «нет» тому, кого не знаешь, друзьям, членам семьи или тому, кого ты любишь. Тогда человек не должен делать то, чего ты не хочешь. А если тебе говорят «нет» на твою просьбу, это может быть обидно и неприятно, но необходимо уважать такой ответ.

4. Talk about secrets that upset you / «Плохие» тайны должны быть раскрыты

Как объяснить ребёнку: бывают хорошие секреты — организация подарка или, например, праздника другому человеку. Плохие секреты — это когда другой человек сделал тебе больно, неприятно или напугал, а затем называет это вашим «маленьким секретом».

Тайны, которые вызывают у тебя неприятные чувства, страх, грусть, дискомфорт, не следует хранить. О них стоит рассказать мне или другому взрослому, которому мы доверяем. Также ты всегда можешь спросить меня, если не знаешь наверняка, «хороший» секрет тебе предложили хранить или «плохой». Мы найдём решение и сделаем так, чтобы неприятные чувства прошли.

5. Speak up, someone can help / Говори, если тебе нужна помощь

Как объяснить ребёнку: если тебе причинили боль или вызвали неприятные чувства — это не твоя вина. Если ты чувствуешь грусть, тревогу или испуг, ты всегда можешь поговорить со мной или другим членом нашей семьи. Мы выслушаем и поможем остановить то, что тебя расстраивает.

Ребёнку может быть сложно понять с первого раза так много новых слов. Поэтому нужно уточнять, что он понял и есть ли незнакомые слова, которые необходимо пояснить и объяснить ещё раз.

В каком возрасте нужно объяснить ребёнку «правило нижнего белья»