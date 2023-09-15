«Правило нижнего белья»: что это такое и как объяснить его детям
Есть немало способов снизить риски домогательств в отношении ребёнка. Один из ключевых — объяснить малышу так называемое правило нижнего белья (или «правило трусиков»). За этим термином скрывается набор установок для предупреждения сексуального насилия или надругательства над детьми, содержащий пять основных правил безопасности, которые родителям стоит донести до своих детей. Подробнее об этом «Секрету» рассказала психолог, автор обучающих программ для детей и взрослых Дарья Франковская.
© Stable Diffusion
Если объяснять термин простыми словами, то «правило нижнего белья» — это набор ключевых правил, которые помогут объяснить маленьким детям, где проходят границы дозволенного и что другие люди не могут с ними делать ни под каким предлогом. Разъяснение этого правила даёт возможность мамам и папам обезопасить малыша, который в силу возраста не способен защитить себя от надругательств физически, но может их предотвратить.
Ключевое — объяснить ребёнку, что никто не должен трогать его в тех местах, которые закрыты нижним бельём, а сам он не должен касаться других в этих местах. Затем можно раскрывать малышу тезисы, которые составляют название самого правила — английскую аббревиатуру PANTS.
Какие тезисы входят в правило нижнего белья
1. Privates are private / Интимные части твоего тела — твоя собственность
Как объяснить ребёнку: под нижним бельём находятся интимные места — пенис или вульва. Если кто-то просит посмотреть или прикоснуться к твоим интимным местам, тебе нужно сказать «нет». Так же мы относимся к интимным местам других детей и взрослых — не трогаем их и не соглашаемся на просьбы даже просто посмотреть на них.
Иногда взрослый может тебя осмотреть, например, медсестра или врач. Но предварительно они должны объяснить причину — зачем им это нужно, получить твоё разрешение и разрешение твоих родителей. Нам, родителям и членам семьи, тоже нужно разрешение во время купания, пока ты не научишься мыться самостоятельно.
2. Always remember your body belongs to you / Помни: твоё тело принадлежит только тебе
Как объяснить ребёнку: твоё тело принадлежит тебе и больше никому. Никто не имеет права заставлять тебя делать со своим телом что-то, что вызывает у тебя неприятные чувства или ощущения.
Если кто-то пытается или пытался это сделать, обязательно расскажи мне (или другому взрослому, которому мы с тобой доверяем) — мы тебя защитим.
3. No means no / «Нет» означает «нет»
Как объяснить ребёнку: ты имеешь право сказать «нет» тому, кого не знаешь, друзьям, членам семьи или тому, кого ты любишь. Тогда человек не должен делать то, чего ты не хочешь. А если тебе говорят «нет» на твою просьбу, это может быть обидно и неприятно, но необходимо уважать такой ответ.
4. Talk about secrets that upset you / «Плохие» тайны должны быть раскрыты
Как объяснить ребёнку: бывают хорошие секреты — организация подарка или, например, праздника другому человеку. Плохие секреты — это когда другой человек сделал тебе больно, неприятно или напугал, а затем называет это вашим «маленьким секретом».
Тайны, которые вызывают у тебя неприятные чувства, страх, грусть, дискомфорт, не следует хранить. О них стоит рассказать мне или другому взрослому, которому мы доверяем. Также ты всегда можешь спросить меня, если не знаешь наверняка, «хороший» секрет тебе предложили хранить или «плохой». Мы найдём решение и сделаем так, чтобы неприятные чувства прошли.
5. Speak up, someone can help / Говори, если тебе нужна помощь
Как объяснить ребёнку: если тебе причинили боль или вызвали неприятные чувства — это не твоя вина. Если ты чувствуешь грусть, тревогу или испуг, ты всегда можешь поговорить со мной или другим членом нашей семьи. Мы выслушаем и поможем остановить то, что тебя расстраивает.
Ребёнку может быть сложно понять с первого раза так много новых слов. Поэтому нужно уточнять, что он понял и есть ли незнакомые слова, которые необходимо пояснить и объяснить ещё раз.
В каком возрасте нужно объяснить ребёнку «правило нижнего белья»
- С трёх лет можно рассказывать и повторять эти правила регулярно во время купания, прогулки или поездки на машине.
- Примерно с четырёх лет можно просить ребёнка повторять эти правила самому.