Стало известно предсказание Жириновского на 2024 год

Как цитирует Жириновского издание Gorodche, выборов в США в 2024 году не будет, так как самого государства не будет. «Выборов в США в 2024 году не будет, потому что не будет самой Америки», — говорил политик.

Он считал, что США распадутся как страна из-за внутренних межнациональных конфликтов. Событие по своему масштабу должно стать не менее крупным, чем распад СССР, говорил политик.

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