Стало известно предсказание Жириновского на 2024 год
Политика не стало в 2022 году, но россияне всё ещё помнят экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского не только как яркого и эмоционального оратора, но и как прозорливого политика. Оказывается, среди его прогнозов есть один на 2024 год. Он касается выборов в США. И раз 2024 год уже наступил самое время узнать, что предсказывал нам политик с 30-летним стажем.
Как цитирует Жириновского издание Gorodche, выборов в США в 2024 году не будет, так как самого государства не будет. «Выборов в США в 2024 году не будет, потому что не будет самой Америки», — говорил политик.
Он считал, что США распадутся как страна из-за внутренних межнациональных конфликтов. Событие по своему масштабу должно стать не менее крупным, чем распад СССР, говорил политик.
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