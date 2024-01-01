Жизнь
18:40, 01 января 2024
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Стало известно предсказание Жириновского на 2024 год

Политика не стало в 2022 году, но россияне всё ещё помнят экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского не только как яркого и эмоционального оратора, но и как прозорливого политика. Оказывается, среди его прогнозов есть один на 2024 год. Он касается выборов в США. И раз 2024 год уже наступил самое время узнать, что предсказывал нам политик с 30-летним стажем.

Стало известно предсказание Жириновского на 2024 год
© кадр из видео / YouTube-канал Жириновские

Как цитирует Жириновского издание Gorodche, выборов в США в 2024 году не будет, так как самого государства не будет. «Выборов в США в 2024 году не будет, потому что не будет самой Америки», — говорил политик.

Он считал, что США распадутся как страна из-за внутренних межнациональных конфликтов. Событие по своему масштабу должно стать не менее крупным, чем распад СССР, говорил политик.

Ещё больше о высказываниях яркого политика можно узнать тут. Собрали 11 самых ярких фраз.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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