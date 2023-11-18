Премьера фильма «Брат 3» отменена. Вернут ли россиянам деньги

О чём фильм «Брат 3»

Это художественный фильм режиссёра Валерия Переверзева, действия которого происходят в XIX веке в Тамбове. В картине переплетается любовь и преступный мир. Сначала повествование идёт в формате отдельных киноновелл, которые в конце концов соединяются в одну историю.

Несмотря на своё название, фильм не имеет ничего общего с картинами Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», говорят создатели «Брат 3». Но определённые сходства всё же прослеживаются, ведь в центре событий история двух братьев.

Актёрский состав картины ещё более неожиданный, чем само название. В главных ролях — Василий Карпенко («Кухня»), Юрий и Владимир Торсуевы («Приключения Электроника»), Эрик Робертс («Форс-мажоры») , рэпер Птаха Костас Мэндилор («Пила 3»), Майкл Мэдсен («Убить Билла») и другие.

Почему нет прокатного удостоверения

По словам Пастернака, прокатное удостоверение Минкульт не выдал, так как некоторые художественные решения фильма не встретили понимания. Они рассматриваются, отметил глава HHG, не с художественной, а с правовой точки зрения. Он выразил надежду на продолжение диалога с Минкультом.

Он уточнил, что премьеру фильма, намеченную на 18 ноября, придётся перенести. А значит, и сеансы в кинотеатрах тоже придётся переносить. Это добавит работы всем, не сделав фильм лучше, заметил Пастернак. Деньги за купленные билеты тоже вернут.

Позже прокатчик уточнил, что речь идёт не об отмене премьеры, а переносе. Пастернак пояснил, что «нынешние претензии, на его взгляд, субъективны и не имеют отношения к закону».

Критика картины

Фильм вызвал неоднозначную реакцию зрителей уже после появления в Сети первого трейлера. Пользователи назвали картину «какой-то пародией» и «танцами на костях Балабанова и Бодрова». Звезда легендарного фильма «Брат», актёр Виктор Сухоруков заявил, что смотреть фильм не собирается, так как это «примитивный уровень».

А один из продюсеров «Брата-2» Игорь Каленов назвал «Брата 3» пиар-ходом и заявил, что авторам ленты простоту «не хватает ума и таланта» придумать что-то своё.

Впрочем, критикам сложно угодить. Например, недавно в Сети высмеяли индийский сериал за слишком долгое падение влюблённых.