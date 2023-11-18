Премьера фильма «Брат 3» отменена. Вернут ли россиянам деньги
Минкульт не выдал прокатное удостоверение картине «Брат 3». Об этом сообщил глава прокатной компании HHG Владислав Пастернак. Фильм тамбовского режиссёра Валерия Переверзева должен был увидеть свет 23 ноября, но дату выхода придётся перенести, а деньги за все купленные билеты вернуть. Рассказываем, о чём эта картина и почему её не пропустили в прокат.
кадр из видео / YouTube-канал Брат 3
О чём фильм «Брат 3»
Это художественный фильм режиссёра Валерия Переверзева, действия которого происходят в XIX веке в Тамбове. В картине переплетается любовь и преступный мир. Сначала повествование идёт в формате отдельных киноновелл, которые в конце концов соединяются в одну историю.
Несмотря на своё название, фильм не имеет ничего общего с картинами Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», говорят создатели «Брат 3». Но определённые сходства всё же прослеживаются, ведь в центре событий история двух братьев.
Актёрский состав картины ещё более неожиданный, чем само название. В главных ролях — Василий Карпенко («Кухня»), Юрий и Владимир Торсуевы («Приключения Электроника»), Эрик Робертс («Форс-мажоры») , рэпер Птаха Костас Мэндилор («Пила 3»), Майкл Мэдсен («Убить Билла») и другие.
Почему нет прокатного удостоверения
По словам Пастернака, прокатное удостоверение Минкульт не выдал, так как некоторые художественные решения фильма не встретили понимания. Они рассматриваются, отметил глава HHG, не с художественной, а с правовой точки зрения. Он выразил надежду на продолжение диалога с Минкультом.
Он уточнил, что премьеру фильма, намеченную на 18 ноября, придётся перенести. А значит, и сеансы в кинотеатрах тоже придётся переносить. Это добавит работы всем, не сделав фильм лучше, заметил Пастернак. Деньги за купленные билеты тоже вернут.
Позже прокатчик уточнил, что речь идёт не об отмене премьеры, а переносе. Пастернак пояснил, что «нынешние претензии, на его взгляд, субъективны и не имеют отношения к закону».
Критика картины
Фильм вызвал неоднозначную реакцию зрителей уже после появления в Сети первого трейлера. Пользователи назвали картину «какой-то пародией» и «танцами на костях Балабанова и Бодрова». Звезда легендарного фильма «Брат», актёр Виктор Сухоруков заявил, что смотреть фильм не собирается, так как это «примитивный уровень».
А один из продюсеров «Брата-2» Игорь Каленов назвал «Брата 3» пиар-ходом и заявил, что авторам ленты простоту «не хватает ума и таланта» придумать что-то своё.
Впрочем, критикам сложно угодить. Например, недавно в Сети высмеяли индийский сериал за слишком долгое падение влюблённых.