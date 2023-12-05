Прибавка близко. Минимальная пенсия в Москве выросла до 24,5 тыс. рублей

По словам Собянина, проиндексируют единовременные и ежемесячные социальные выплаты: многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, которые воспитывают детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческим и приёмным семьям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, юбилярам супружеской жизни, долгожителям и другим льготным категориям горожан.

До этого москвичей обрадовали новостью об отмене 13-й платёжки за коммуналку. Теперь в случае суровой и долгой зимы корректирующие платежи будут начислять равномерно в течение 12 месяцев следующего года.