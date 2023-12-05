Прибавка близко. Минимальная пенсия в Москве выросла до 24,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что уже с 1 января 2024 года минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24 500 рублей в месяц. Год назад её тоже повышали — на 10%, до 23 313 рублей. Также градоначальник анонсировал в своём телеграм-канале индексацию единовременных и ежемесячных социальных выплат. На сколько их повысят, пока не известно.
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По словам Собянина, проиндексируют единовременные и ежемесячные социальные выплаты: многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, которые воспитывают детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческим и приёмным семьям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, юбилярам супружеской жизни, долгожителям и другим льготным категориям горожан.
До этого москвичей обрадовали новостью об отмене 13-й платёжки за коммуналку. Теперь в случае суровой и долгой зимы корректирующие платежи будут начислять равномерно в течение 12 месяцев следующего года.