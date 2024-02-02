Жизнь
Опубликовано 02 февраля 2024, 12:00
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Прибывшие из Турции яйца не удалось купить россиянам. Куда они делись

Яичный дефицит в правительстве ранее решили исправить с помощью поставок из Белоруссии, Азербайджана и Турции, их к этому моменту в страну уже успели ввезти более 78 млн штук. Однако в торговые сети они не попали. В Руспродсоюзе рассказали, куда делись все привезённые яйца, почему россиянам незачем на них надеяться и что происходит на рынке.
Прибывшие из Турции яйца не удалось купить россиянам. Куда они делись
© Morgane Perraud / Unsplash

Как рассказали в Руспродсоюзе, все завезённые в страну яйца направились не на полки в магазины, чтобы дальше попасть в руки россиян, а на производство — для изготовления продуктов, в составе которых есть яйца. Это совершенно не поправило продовольственную безопасность в России.

К тому же стоимость импортных яиц из-за себестоимости и цен у поставщиков, с учётом доставки и пусть даже нулевой пошлины на ввоз, не ниже российских, поэтому как-то значительно повлиять на рынок поставками не получилось.

Однако цены всё равно поползли вниз, потому что удалось найти баланс спроса и предложения. В том числе благодаря долгосрочным контрактам с производителями, в которых цены на яйца устроили и продающую сторону, и покупающую, а именно — федеральные торговые сети.

Ранее специалисты рассказывали, как искусственные яйца из Китая могут повлиять на здоровье. Почитать об этом можно здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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