Прибывшие из Турции яйца не удалось купить россиянам. Куда они делись

Как рассказали в Руспродсоюзе, все завезённые в страну яйца направились не на полки в магазины, чтобы дальше попасть в руки россиян, а на производство — для изготовления продуктов, в составе которых есть яйца. Это совершенно не поправило продовольственную безопасность в России.

К тому же стоимость импортных яиц из-за себестоимости и цен у поставщиков, с учётом доставки и пусть даже нулевой пошлины на ввоз, не ниже российских, поэтому как-то значительно повлиять на рынок поставками не получилось.

Однако цены всё равно поползли вниз, потому что удалось найти баланс спроса и предложения. В том числе благодаря долгосрочным контрактам с производителями, в которых цены на яйца устроили и продающую сторону, и покупающую, а именно — федеральные торговые сети.

Ранее специалисты рассказывали, как искусственные яйца из Китая могут повлиять на здоровье. Почитать об этом можно здесь.