Испечь печенье, причесать собак. Что ещё советуют сделать на Федулов день

5 января — день строгого поста. Но в этот день уже можно печь сладкое печенье к святкам — в форме домашних птиц, овец и коров. Также нужно позаботиться о домашних животных — причесать их и дать что-то вкусное.

А вот что 5 января, как считается, делать нельзя:

шить,

пользоваться острыми предметами в работе,

употреблять алкоголь и есть жирную пищу,

делать операции.

Некоторые верят, что природа лучше всяких синоптиков может предсказать погоду. Вот приметы января, по которым наши предки определяли, какой будет зима и ждать ли хорошего урожая.