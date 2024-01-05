Испечь печенье, причесать собак. Что ещё советуют сделать на Федулов день
Для верующих 5 января — это Федулов день. Святой Феодул был одним из 10 жителей Крита, погибших за свою веру. Убить их приказал римский император-язычник Деций, царствовавший в 249–251 годах. Перед этим в течение месяца их пытали, но никто из мучеников не отказался от своей веры. Считается, что в Федулов день нужно завершить приготовления к Рождеству. Вот какие ещё приметы есть на 5 января.
5 января — день строгого поста. Но в этот день уже можно печь сладкое печенье к святкам — в форме домашних птиц, овец и коров. Также нужно позаботиться о домашних животных — причесать их и дать что-то вкусное.
А вот что 5 января, как считается, делать нельзя:
- шить,
- пользоваться острыми предметами в работе,
- употреблять алкоголь и есть жирную пищу,
- делать операции.
Некоторые верят, что природа лучше всяких синоптиков может предсказать погоду. Вот приметы января, по которым наши предки определяли, какой будет зима и ждать ли хорошего урожая.