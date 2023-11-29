«Приходите на вечеринку, поговорим». Волочкова шокировала реакцией на суицид экс-бойфренда
Балерина Анастасия Волочкова не выразила сочувствия в связи со смертью её бывшего возлюбленного, банщика Сергея Кузнецова. Он покончил с собой в СИЗО, куда попал за рукоприкладство в семье. В соцсетях любительница шпагатов написала, что очень занята и предложила журналистам приехать на вечеринку, чтобы взять у неё комментарий.
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«У меня нет возможности каждому комментировать. У меня ещё два мероприятия сегодня. Или приходите на джазовую вечеринку… Поговорим», — написала танцовщица.
Вскоре Волочкова рассказала, что как таковых отношений с Кузнецовым у неё и не было.
«18 дней провели на Мальдивах. А потом мы договорились, что расстаёмся и остаёмся друзьями», — сообщила она Life.ru.
Вечером 28 ноября стало известно, что Кузнецов свёл счёты с жизнью в московском СИЗО «Матросская Тишина».
С балериной мужчина познакомился на шоу «Давай поженимся» в 2021 году. Через год Кузнецов женился на новой избраннице. Во время одной из ссор он избил супругу до состояния комы и сбежал. Но его поймали и отправили под арест.