«Приходите на вечеринку, поговорим». Волочкова шокировала реакцией на суицид экс-бойфренда

«У меня нет возможности каждому комментировать. У меня ещё два мероприятия сегодня. Или приходите на джазовую вечеринку… Поговорим», — написала танцовщица.

Вскоре Волочкова рассказала, что как таковых отношений с Кузнецовым у неё и не было.

«18 дней провели на Мальдивах. А потом мы договорились, что расстаёмся и остаёмся друзьями», — сообщила она Life.ru.

Вечером 28 ноября стало известно, что Кузнецов свёл счёты с жизнью в московском СИЗО «Матросская Тишина».

С балериной мужчина познакомился на шоу «Давай поженимся» в 2021 году. Через год Кузнецов женился на новой избраннице. Во время одной из ссор он избил супругу до состояния комы и сбежал. Но его поймали и отправили под арест.