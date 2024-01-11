«Приходится маскироваться». Успенская рассказала, как прячется от фанатов

Один из таких случаев произошёл с Успенской в магазине, куда она приехала за розами. Опасаясь быть узнанной, певица спряталась за первое, что попалось под руку, — кресло-качалку.

Успенской пришлось купить предмет мебели, чтобы незаметно выйти из помещения. Покупка обошлась ей в 40 000 рублей, поделилась певица с «Мослентой».

Но если поклонники Успенскую любят, то от коллег по цеху ей достаётся. Ранее судиться с певицей задумал Филипп Киркоров. Вслед за ним подтянулась актриса и певица Наталья Лапина.