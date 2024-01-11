«Приходится маскироваться». Успенская рассказала, как прячется от фанатов
Певица Любовь Успенская старается сиять только на сцене. В обычной жизни артистка не любит быть в центре внимания и опасается, что её узнают поклонники. В жизни артистка, по её собственным словам, одевается скромно и не пользуется косметикой. Несмотря на такую маскировку, Успенскую всё равно узнают на улице. Так что иногда ей приходится идти на всяческие ухищрения, чтобы сбежать от благодарной публики.
Один из таких случаев произошёл с Успенской в магазине, куда она приехала за розами. Опасаясь быть узнанной, певица спряталась за первое, что попалось под руку, — кресло-качалку.
Успенской пришлось купить предмет мебели, чтобы незаметно выйти из помещения. Покупка обошлась ей в 40 000 рублей, поделилась певица с «Мослентой».
Но если поклонники Успенскую любят, то от коллег по цеху ей достаётся. Ранее судиться с певицей задумал Филипп Киркоров. Вслед за ним подтянулась актриса и певица Наталья Лапина.