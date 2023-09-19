12:40, 19 сентября 2023
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Приложение «Тинькофф» лишилось части функций на iOS 17. Как обойти ограничения?
18 сентября вышла 17-я версия мобильной операционной системы Apple. Теперь пользоваться приложением банка «Тинькофф» как раньше не получится. Как рассказали в самом банке, не удастся пополнить счёт по номерам карт Visa, Mastercard других банков и карт «Мир» «Сбера». Но «Тинькофф» предложил два варианта, как можно перевести деньги.
Как пополнить счёт в «Тинькофф» на iOS 17
- Через систему быстрых платежей (СПБ). Лимит бесплатных переводов самому себе — 100 000 рублей в месяц. При его превышении может быть комиссия другого банка.
- В личном кабинете. На сайте процесс пополнения счёта не изменился, и в банке порекомендовали установить ярлык на главный экран, чтобы было удобнее пользоваться. Делается это так:
- откройте сайт tinkoff.ru на айфоне в браузере Safari;
- нажмите внизу в меню браузера «Поделиться»;
- выберите «На экран "Домой"». Иконка банка появится на рабочем столе.
Приложения других банков работают как раньше, говорят в iphones.ru. Сайт после обновления до iOS 17 проверил приложения СБОЛ, МКБ, ВТБ и Альфа-банка.
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