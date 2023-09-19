Приложение «Тинькофф» лишилось части функций на iOS 17. Как обойти ограничения?

Как пополнить счёт в «Тинькофф» на iOS 17

Через систему быстрых платежей (СПБ). Лимит бесплатных переводов самому себе — 100 000 рублей в месяц. При его превышении может быть комиссия другого банка. В личном кабинете. На сайте процесс пополнения счёта не изменился, и в банке порекомендовали установить ярлык на главный экран, чтобы было удобнее пользоваться. Делается это так:

откройте сайт tinkoff.ru на айфоне в браузере Safari;

нажмите внизу в меню браузера «Поделиться»;

выберите «На экран "Домой"». Иконка банка появится на рабочем столе.

Приложения других банков работают как раньше, говорят в iphones.ru. Сайт после обновления до iOS 17 проверил приложения СБОЛ, МКБ, ВТБ и Альфа-банка.

12 сентября Apple провела презентацию iPhone 15-й серии. Все новинки выйдут без порта для зарядки Lightning — теперь будет USB Type-C.