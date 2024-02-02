Приметы на 2 февраля: что можно и нельзя делать в Ефимов день

Считается, что Ефимов день лучше провести в кругу близких и друзей. А вот что нельзя делать в этот праздник:

заниматься тяжёлым физическим трудом,

сквернословить;

ругаться;

совершать дурные поступки;

брать в руки острые предметы (шитьё и вязание тоже лучше отложить);

поднимать с земли монеты и деньги, иначе потом долго не выбраться из нищеты.

По погоде в Ефимов день 2 февраля определяли, будет ли снежно в начале весны, напомнила газета «Известия». Если на улице метель — такая же погода будет на Масленицу и Великий пост. Если в этот день светит солнце, весна придёт рано. Пасмурная погода, наоборот, к холодной весне.