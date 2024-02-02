Опубликовано 02 февраля 2024, 08:00
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Приметы на 2 февраля: что можно и нельзя делать в Ефимов день
Православные верующие 2 февраля почитают преподобного Евфимия Великого. В народном календаре эту дату называют Ефимов день или Ефим Метельный, потому что февраль богат на обильные снегопады. Раньше в этот день играли свадьбы — считалось, что такой брак будет крепким и счастливым. Также в Ефимов день ходили в церковь и поминали умерших. Рассказываем, какие приметы связаны с Ефимовым днём.
Считается, что Ефимов день лучше провести в кругу близких и друзей. А вот что нельзя делать в этот праздник:
- заниматься тяжёлым физическим трудом,
- сквернословить;
- ругаться;
- совершать дурные поступки;
- брать в руки острые предметы (шитьё и вязание тоже лучше отложить);
- поднимать с земли монеты и деньги, иначе потом долго не выбраться из нищеты.
По погоде в Ефимов день 2 февраля определяли, будет ли снежно в начале весны, напомнила газета «Известия». Если на улице метель — такая же погода будет на Масленицу и Великий пост. Если в этот день светит солнце, весна придёт рано. Пасмурная погода, наоборот, к холодной весне.