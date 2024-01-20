Жизнь
Опубликовано 20 января 2024, 09:20
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Приметы на 20 января: что особенного в Зимнем свадебнике

Православные верующие 20 января вспоминают святого Иоанна Предтечу. При жизни он призывал людей к покаянию и проводил обряды крещения — считается, что Иисуса Христа крестил именно Предтеча. В народе эта дата известна как Иванов день и Зимний свадебник. Рассказываем, как на Руси было принято проводить 20 января — чего старались избегать, а что, наоборот, стремились сделать.
Приметы на 20 января: что особенного в Зимнем свадебнике
© Freepik/ASphotofamily

Традиции, как свойственно любому дню, разные. Но объединяло их одно — 20 января считали началом сезона сватовства. Ну и, конечно, это было лучшим временем для свадеб. На них не обходилось без ритуалов — все хотели привлечь удачу и благополучие.

Ну а те, кто не окольцевался в этот день, проводили время на народных гуляниях, которые гремели в сёлах, — с танцевальными и театрализованными представлениями.

Ещё в этот день старались принимать гостей — верили, что они принесут удачу. Причём приветствовалось выпить немного горячительного. Для трезвенников послабление — разрешался квас. Ещё одно правило касалось вечернего ужина: начинать нужно было не с первых блюд, а сразу с горячего.

Также было не принято шить, иначе можно навлечь в дом беды и ссоры. А чтобы не снять с себя защиту от нечистой силы, наши предки старались не умываться.

Кстати, у нас есть приметы на весь январь и 2024 год.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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