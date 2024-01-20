Приметы на 20 января: что особенного в Зимнем свадебнике

Традиции, как свойственно любому дню, разные. Но объединяло их одно — 20 января считали началом сезона сватовства. Ну и, конечно, это было лучшим временем для свадеб. На них не обходилось без ритуалов — все хотели привлечь удачу и благополучие.

Ну а те, кто не окольцевался в этот день, проводили время на народных гуляниях, которые гремели в сёлах, — с танцевальными и театрализованными представлениями.

Ещё в этот день старались принимать гостей — верили, что они принесут удачу. Причём приветствовалось выпить немного горячительного. Для трезвенников послабление — разрешался квас. Ещё одно правило касалось вечернего ужина: начинать нужно было не с первых блюд, а сразу с горячего.

Также было не принято шить, иначе можно навлечь в дом беды и ссоры. А чтобы не снять с себя защиту от нечистой силы, наши предки старались не умываться.

Кстати, у нас есть приметы на весь январь и 2024 год.