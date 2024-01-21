Приметы на 21 января: как провести Емельянов день, чтобы не слечь с редкой болезнью

В народе на каждый более-менее важный день придумывали приметы, которые помогали успешнее справиться с возникавшими проблемами. Есть такие и в день епископа Емилиана Кизического, а точнее, Емельянов день. В эту дату нужно было с большой осторожностью относиться к труду и найти в этом золотую середину, иначе можно было растерять все деньги и здоровье.