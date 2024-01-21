Жизнь
Опубликовано 21 января 2024, 06:00
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Приметы на 21 января: как провести Емельянов день, чтобы не слечь с редкой болезнью

В народе на каждый более-менее важный день придумывали приметы, которые помогали успешнее справиться с возникавшими проблемами. Есть такие и в день епископа Емилиана Кизического, а точнее, Емельянов день. В эту дату нужно было с большой осторожностью относиться к труду и найти в этом золотую середину, иначе можно было растерять все деньги и здоровье.
Приметы на 21 января: как провести Емельянов день, чтобы не слечь с редкой болезнью
© Dan Gold / Unsplash

Что нельзя делать в Емельянов день?

  1. Работать с раннего утра, иначе будешь пахать всю жизнь, но ничего не получишь и только здоровье потратишь.
  2. Лениться весь день, иначе быстро скатишься в нищету и долги.
  3. Выяснять отношения и ссориться с близкими — можно расстаться на долгие годы.
  4. Выносить мусор — можно выкинуть и всё хорошее.
  5. Оставаться дома одному — это сулит одиночество и печали на протяжение всего года.
  6. Долго смотреться в зеркало незамужним девушкам — оно может забрать молодость и красоту, тогда придётся быть вечно одинокой.
  7. Гладить чёрного кота.
  8. Занимать деньги или давать в долг — это накликает бедность.

Что советуют делать 21 января?

  1. Начинать день, выпив крещенской воды и плотно позавтракав мясом — так приманивали удачу в дом.
  2. Отдыхать в первой половине дня.
  3. Начинать работу после обеда.
  4. Отправить в стирку все светлые салфетки и скатерти, вместо них постелить тёмные.
  5. Можно пойти в гости или пригласить домой большую компанию.

Природные приметы 21 января

  • Метель говорила о грядущем похолодании.
  • Безветренная погода — к тёплому и солнечному лету.
  • Воробьи громко чирикают и собираются в стаи, кричат вороны — к потеплению.
  • Обилие снега в Емельянов день означает дождливый август.

Народные приметы могут казаться просто выдумками, но учёные подтверждают, некоторые легенды на самом деле правда — просто действуют немного по-другому. Например, проклятье Тутанхамона реально работает, но в нём нет никакой мистики и разгневанного духа.

Автор:Ника Белова
Редакция
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