Опубликовано 21 января 2024, 06:00
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Приметы на 21 января: как провести Емельянов день, чтобы не слечь с редкой болезнью
В народе на каждый более-менее важный день придумывали приметы, которые помогали успешнее справиться с возникавшими проблемами. Есть такие и в день епископа Емилиана Кизического, а точнее, Емельянов день. В эту дату нужно было с большой осторожностью относиться к труду и найти в этом золотую середину, иначе можно было растерять все деньги и здоровье.
Что нельзя делать в Емельянов день?
- Работать с раннего утра, иначе будешь пахать всю жизнь, но ничего не получишь и только здоровье потратишь.
- Лениться весь день, иначе быстро скатишься в нищету и долги.
- Выяснять отношения и ссориться с близкими — можно расстаться на долгие годы.
- Выносить мусор — можно выкинуть и всё хорошее.
- Оставаться дома одному — это сулит одиночество и печали на протяжение всего года.
- Долго смотреться в зеркало незамужним девушкам — оно может забрать молодость и красоту, тогда придётся быть вечно одинокой.
- Гладить чёрного кота.
- Занимать деньги или давать в долг — это накликает бедность.
Что советуют делать 21 января?
- Начинать день, выпив крещенской воды и плотно позавтракав мясом — так приманивали удачу в дом.
- Отдыхать в первой половине дня.
- Начинать работу после обеда.
- Отправить в стирку все светлые салфетки и скатерти, вместо них постелить тёмные.
- Можно пойти в гости или пригласить домой большую компанию.
Природные приметы 21 января
- Метель говорила о грядущем похолодании.
- Безветренная погода — к тёплому и солнечному лету.
- Воробьи громко чирикают и собираются в стаи, кричат вороны — к потеплению.
- Обилие снега в Емельянов день означает дождливый август.
Народные приметы могут казаться просто выдумками, но учёные подтверждают, некоторые легенды на самом деле правда — просто действуют немного по-другому. Например, проклятье Тутанхамона реально работает, но в нём нет никакой мистики и разгневанного духа.