Жизнь
Опубликовано 24 января 2024, 08:00
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Приметы на 24 января: что можно и нельзя делать в Федосеев день

24 января православные верующие вспоминают преподобного Феодосия Великого, который считается покровителем пожилых и бедных. В народном календаре эта дата отмечена как Федосеев день, Федосей Весняк. Второе название символизирует то, что в это время обычно уже было первое небольшое потепление, наши предки называли его Федосеевой оттепелью. Рассказываем, как они старались прожить 24 января.
Приметы на 24 января: что можно и нельзя делать в Федосеев день
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Что нельзя делать в Федосеев день:

  • после заката солнца болтаться по улице без дела;
  • ходить в лес и гулять в одиночестве;
  • мёрзнуть;
  • переезжать;
  • ссориться и ругаться;
  • пускать в дом случайную кошку;
  • ходить в грязной одежде;
  • стричь волосы и ногти и в принципе пользоваться острыми и колющими предметами.

Что нужно сделать в Федосеев день:

  • поставить в церкви свечу, прося помощи в семейных делах;
  • вечером сходить в гости к родственникам или принять у себя;
  • испечь пироги с зеленью.

Погодные примеры на Федосеев день:

  • оттепель — к ранней и затяжной весне;
  • редкие облака — к морозу;
  • туман и полная воды прорубь — к большому разливу рек весной;

Народные приметы на Федосеев день:

  • птица постучала в окно — к хорошей вести;
  • чёрная кошка зашла во двор — придёт известие о смерти;
  • собака скулит, а кошка ворчит — к скорой болезни хозяина или хозяйки дома.

Если хотите узнать сразу все приметы на январь, читайте этот материал.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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