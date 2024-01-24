Опубликовано 24 января 2024, 08:00
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Приметы на 24 января: что можно и нельзя делать в Федосеев день
24 января православные верующие вспоминают преподобного Феодосия Великого, который считается покровителем пожилых и бедных. В народном календаре эта дата отмечена как Федосеев день, Федосей Весняк. Второе название символизирует то, что в это время обычно уже было первое небольшое потепление, наши предки называли его Федосеевой оттепелью. Рассказываем, как они старались прожить 24 января.
Что нельзя делать в Федосеев день:
- после заката солнца болтаться по улице без дела;
- ходить в лес и гулять в одиночестве;
- мёрзнуть;
- переезжать;
- ссориться и ругаться;
- пускать в дом случайную кошку;
- ходить в грязной одежде;
- стричь волосы и ногти и в принципе пользоваться острыми и колющими предметами.
Что нужно сделать в Федосеев день:
- поставить в церкви свечу, прося помощи в семейных делах;
- вечером сходить в гости к родственникам или принять у себя;
- испечь пироги с зеленью.
Погодные примеры на Федосеев день:
- оттепель — к ранней и затяжной весне;
- редкие облака — к морозу;
- туман и полная воды прорубь — к большому разливу рек весной;
Народные приметы на Федосеев день:
- птица постучала в окно — к хорошей вести;
- чёрная кошка зашла во двор — придёт известие о смерти;
- собака скулит, а кошка ворчит — к скорой болезни хозяина или хозяйки дома.
Если хотите узнать сразу все приметы на январь, читайте этот материал.