Приметы на 24 января: что можно и нельзя делать в Федосеев день

24 января православные верующие вспоминают преподобного Феодосия Великого, который считается покровителем пожилых и бедных. В народном календаре эта дата отмечена как Федосеев день, Федосей Весняк. Второе название символизирует то, что в это время обычно уже было первое небольшое потепление, наши предки называли его Федосеевой оттепелью. Рассказываем, как они старались прожить 24 января.