Ждать ли богатый урожай? Подскажет погода на Тимофеев день, 4 февраля

Сегодня православные верующие вспоминают Тимофея Эфесского, ученика апостола Павла. В народном календаре дата отмечена как Тимофеев день. Ещё его называли Тимофеем-полузимником — именно 4 февраля считалось серединой зимы. Тогда же ожидали сильных морозов, которые называли тимофеевскими. А ещё считалось, что сны с 3 на 4 февраля — вещие. Рассказываем, как наши предки старались прожить этот день.