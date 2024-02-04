Жизнь
Опубликовано 04 февраля 2024, 11:20
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Ждать ли богатый урожай? Подскажет погода на Тимофеев день, 4 февраля

Сегодня православные верующие вспоминают Тимофея Эфесского, ученика апостола Павла. В народном календаре дата отмечена как Тимофеев день. Ещё его называли Тимофеем-полузимником — именно 4 февраля считалось серединой зимы. Тогда же ожидали сильных морозов, которые называли тимофеевскими. А ещё считалось, что сны с 3 на 4 февраля — вещие. Рассказываем, как наши предки старались прожить этот день.
Ждать ли богатый урожай? Подскажет погода на Тимофеев день, 4 февраля
© Freepik/freepik

Что нельзя делать в Тимофеев день:

  • ссориться, в противном случае можно привлечь нечистую силу прямо в душу;
  • готовить дом к ремонту, ибо в этот день много дел у домового;
  • ходить в баню — она занята самим Банником (особый род домовых);
  • переступать порог дома левой ногой, а то до конца зимы можно быть в хлопотах;
  • веселиться до утра — ночью нужно спать, ведь в этот день снятся вещие сны;
  • рукодельницам — шутить во время работы, чтобы не привлечь негативную энергию;
  • родителям мужа — вмешиваться в семейные дела пары, а то так жена и главой семьи на всю жизнь может стать.

Погодные приметы на Тимофеев день:

  • солнце видно в полдень — весна будет ранней;
  • метёт метель — всю неделю будет снежная погода;
  • идёт снегопад — летом ждите богатый урожай.

4 февраля тимофеевский мороз вряд ли ждёт москвичей, а вот к концу первой декады месяца он вполне вероятен. Какую погоду в начале февраля обещают жителям столицы, можно узнать здесь.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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