Жизнь
01:00, 06 января 2024
1 мин.

Приметы на 6 января: на что стоит обращать внимание в Сочельник

Рождество для христиан считается одним из самых важных религиозных праздников. Принято думать, что именно в этот день родился сын божий Иисус Христос и начался отсчёт нашей эры. Поэтому неудивительно, что вокруг праздника существует множество обрядов, традиций и примет, и речь не только про колядки. А о самых основных мы расскажем в материале ниже.

Приметы на 6 января: на что стоит обращать внимание в Сочельник
© Myriam Zilles / Unsplash

Рождество в России празднуется в фиксированную дату — 7 января каждого года. А накануне православные россияне:

  • устраивают генеральную уборку;
  • по возможности посещают баню;
  • не едят до первой звезды;
  • вечером идут на колядки;
  • в ночь с 6 на 7 января посещают службу в храме;
  • разговляются за семейным ужином не постной едой.

Основные приметы на 6 января:

  • если в Сочельник тепло, то весна будет холодной;
  • высокие сугробы и чистое небо указывают на обильный урожай;
  • ясное звёздное небо — к хорошему приплоду скота и обилию ягод.

Ещё больше примет и традиций Сочельника можно узнать здесь. Там же можно больше узнать о Рождестве и том, как его праздновать.

Автор:Ника Белова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.