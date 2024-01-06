01:00, 06 января 2024
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Приметы на 6 января: на что стоит обращать внимание в Сочельник
Рождество для христиан считается одним из самых важных религиозных праздников. Принято думать, что именно в этот день родился сын божий Иисус Христос и начался отсчёт нашей эры. Поэтому неудивительно, что вокруг праздника существует множество обрядов, традиций и примет, и речь не только про колядки. А о самых основных мы расскажем в материале ниже.
Рождество в России празднуется в фиксированную дату — 7 января каждого года. А накануне православные россияне:
- устраивают генеральную уборку;
- по возможности посещают баню;
- не едят до первой звезды;
- вечером идут на колядки;
- в ночь с 6 на 7 января посещают службу в храме;
- разговляются за семейным ужином не постной едой.
Основные приметы на 6 января:
- если в Сочельник тепло, то весна будет холодной;
- высокие сугробы и чистое небо указывают на обильный урожай;
- ясное звёздное небо — к хорошему приплоду скота и обилию ягод.
Ещё больше примет и традиций Сочельника можно узнать здесь. Там же можно больше узнать о Рождестве и том, как его праздновать.