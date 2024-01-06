Приметы на 6 января: на что стоит обращать внимание в Сочельник

Рождество для христиан считается одним из самых важных религиозных праздников. Принято думать, что именно в этот день родился сын божий Иисус Христос и начался отсчёт нашей эры. Поэтому неудивительно, что вокруг праздника существует множество обрядов, традиций и примет, и речь не только про колядки. А о самых основных мы расскажем в материале ниже.