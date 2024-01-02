Природа отдохнула. Как развлекаются «непутёвые» дети знаменитостей

Ксения Малафеева

Дочь футболиста Вячеслава Малафеева Ксения так и не смогла оправиться после утраты матери в 2011 году. Ситуацию осложнил новый брак отца всего через год после смерти предыдущей жены. Падчерица не хотела соблюдать правила, которые установились в семье, — не ругаться матом, ходить в школу и выполнять домашние задания. Подростковый возраст у неё проходил очень сложно, в 2020 году она ушла из дома. На тот момент девочке было всего 16 лет. Вячеслав и Екатерина не стали перечить подростку и выдали ключи от квартиры в центре Санкт-Петербурга.

Позже выяснилось, что на свою независимую от родителей жизнь девушка зарабатывала нелегальным методом — продавала запрещённые вещества. В 2021 году Ксении дали условный срок за распространение наркотиков. К наказанию приплюсовали принудительное лечение от зависимости и улучшение ментального здоровья. Отлечившись, она со своим молодым человеком переехала в Дубай, где занялась блогингом и саморазвитием.

Алеся Кафельникова

В 2017 году имя дочери российского теннисиста Евгения Кафельникова звучало из каждого утюга. Алеся, так зовут девушку, строила успешную карьеру модели, а затем пристрастилась к наркотикам. После расставания с парнем она напугала подписчиков постами, в которых говорила о нежелании жить, и фото порезанной руки.

28 июля 2017 года в прессе появились новости о том, что Кафельникова попала в реанимацию с диагнозом «алкогольное отравление». В январе 2018 года Алеся дала эксклюзивное интервью журналу Tatler и открыто рассказала о своей наркозависимости, передозировке и психологических проблемах, тянущихся ещё со школьных лет. После реабилитации в рехабе, куда отец отправил девушку после передоза, скандальную диву как подменили: она завязала с наркотиками и вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина.

Татьяна Плаксина

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина пережила немало потрясений. Осенью 2018 года звёздная наследница попала в ДТП, в результате которого сломала челюсть и впала в депрессию. Тогда она перенесла несколько тяжелых операций и отдалилась от мамы. Затем последовала зависимость от наркотиков, на которые её подсадила подруга.

В 2020 году Плаксина прошла реабилитацию, завязала с пагубной привычкой и по стопам матери решила попробовать себя в шоу-бизнесе. Успенская сама занялась продюсированием начинающей певицы.

Денис Шальных

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных привлёкает к себе внимание яркой (в прямом смысле этого слова) внешностью: всё его тело и лицо покрыто татуировками. Его мать к необычному увлечению сына, впрочем, относится стоически:

«Слава Богу, наркотики не употребляет, не курит, не пьет, спортом занимается, ну есть у мальчика такой изъян — татуировки».

Шальных так и не получил высшего образования, но пробовал себя в разных амплуа: был актёром, воспитателем в детском саду, барбером и музыкантом. Сейчас Денис увлекается бодибилдингом и записывает треки. Он живёт с девушкой Светланой, с которой он взял из приюта четырёх котов в дополнение к собаке, но этот добрый поступок обернулся скандалом: девушка-волонтёр обвинила его в жестоком обращении с животными.

Даная Пригожина

Дочь продюсера Иосифа Пригожина от первого брака Даная с отцом находится в напряжённых отношениях. В 2015 году Даная писала в социальных сетях скандальные посты, в которых сетовала, что отец стыдится её и брата, в то время как дети его нынешней жены, певицы Валерии, ни в чём не нуждаются. В 2016 году Даная стала участницей скандального реалити-шоу «Дом-2». Пригожин не оценил, прокомментировав решение дочери словами «в семье не без урода».

Звездой экранов Даная так и не стала и в 2017 году переключилась на бизнес, открыв магазин одежды. Но и тут не обошлось без скандалов: одна из покупательниц обвинила Данаю в мошенничестве. Магазин после этого случая дочери Пригожина пришлось закрыть. А когда в 2023 году из-за травмы мужа девушка столкнулась с финансовыми трудностями, Даная не стала просить помощи у звёздного отца и устроилась на работу в такси.