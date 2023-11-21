Жизнь
15:20, 21 ноября 2023
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Привет из 90-х? Под рестораном в Москве откопали 10 черепов

В земле можно много чего найти, и речь не только об урожае картошки. Особенно часты находки во время строительства, когда земля убирается на несколько метров. Сюрприз на этот раз ждал рабочих, которые раскапывали грунт в 1-м Сетуньском проезде Москвы. Они нашли скелетированные останки, в том числе 10 черепов. Всё это находилось под зданием ресторана.

Привет из 90-х? Под рестораном в Москве откопали 10 черепов
© Freepik/partystock

Как сообщила «Москва 24», рабочие наткнулись на неприятную находку во время демонтажа подземных коммуникаций. По предварительным данным, остаткам больше 20–30 лет. Идёт проверка.

В то же время телеграм-канал «112» сообщает, что останки могут принадлежать людям, жившим ещё во времена Великой Отечественной войны. Дело в том, что в те времена в 1-м Сетуньском проезде располагался военный госпиталь и бомбоубежище. А так как фрагментам больше 20 лет, не исключено, что им все 80. Останки нашли на глубине 3,5 м, сейчас они направлены в судебный морг на экспертизу.

Ещё более древнюю находку обнаружили недавно недалеко от Нижнего Новгорода. Это гриб, которому более 800 лет.

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