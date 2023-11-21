Привет из 90-х? Под рестораном в Москве откопали 10 черепов
В земле можно много чего найти, и речь не только об урожае картошки. Особенно часты находки во время строительства, когда земля убирается на несколько метров. Сюрприз на этот раз ждал рабочих, которые раскапывали грунт в 1-м Сетуньском проезде Москвы. Они нашли скелетированные останки, в том числе 10 черепов. Всё это находилось под зданием ресторана.
Как сообщила «Москва 24», рабочие наткнулись на неприятную находку во время демонтажа подземных коммуникаций. По предварительным данным, остаткам больше 20–30 лет. Идёт проверка.
В то же время телеграм-канал «112» сообщает, что останки могут принадлежать людям, жившим ещё во времена Великой Отечественной войны. Дело в том, что в те времена в 1-м Сетуньском проезде располагался военный госпиталь и бомбоубежище. А так как фрагментам больше 20 лет, не исключено, что им все 80. Останки нашли на глубине 3,5 м, сейчас они направлены в судебный морг на экспертизу.
Ещё более древнюю находку обнаружили недавно недалеко от Нижнего Новгорода. Это гриб, которому более 800 лет.