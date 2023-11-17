«Привет. Красивая!» У россиянки грязно увели деньги на сайте знакомств

Как рассказало издание «КП-Томск», своё общение с Вероникой Георгий начал таким сообщением: «Привет. Красивая! Хоть и живу за границей, но не могу пройти мимо тебя, напиши о себе».

Женщина ответила, и от дальнейшего общения она осталась в восторге. Георгий был тактичен, интересен, внимателен, постоянно пытался сблизиться. Вероника уже уверовала в то, что он тот самый, кого она искала.

На том же сайте знакомств сидела её подруга Ольга. Она никого не могла себе найти, но Вероника поддержала её примером собственного знакомства. Мол, и тебя такое же счастье ждёт. А тем временем Георгий потихоньку выклянчивал денежки у заворожённой томички: якобы ему нужно было оплатить что-то непременно рублями, чтобы он смог ей дозвониться в Россию. Суммы были не заоблачные, поэтому Вероника ничего не заподозрила.

И вот однажды её подруга Ольга получила такое сообщение на сайте знакомств: «Привет. Красивая! Хоть и живу за границей...». В общем, всё то же самое, что и писал Веронике Георгий, слово в слово. В тот же вечер он пропал.

«Я так потрясена была подлостью со стороны мужчины, который сыграл на чувстве одиночества, втёрся в доверие и планомерно меня раскручивал на деньги», — поделилась Вероника, которую так грязно обманули.

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