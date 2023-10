Приём «двойное продвижение». Лёгкий способ понравиться на собеседовании

Результаты исследования о влиянии так называемого двойного продвижения на итоги собеседования опубликовали в научном журнале The Journal of Personality and Social Psychology (JPSP). Учёные опросили эйчаров и выяснили, что почти 70% соискателей во время собеседования занимаются саморекламой и не упоминают в положительном контексте своих коллег. То есть если что-то и было на предыдущей работе хорошего, то это только благодаря им.

Однако отмечать роль коллег в своих успехах оказалось крайне важно. Исследователи провели эксперимент: они предложили 200 рекрутерам прочитать самопрезентацию двух сотрудников одной компании, которые работали над совместным проектом. А затем им предложили поставить оценку обоим сотрудникам по 7-балльной шкале.

Один работник отмечал свою роль, но при этом упоминал и коллег. «Этот проект стал успешным благодаря нашей командной работе», — подчёркивал он. Другой сотрудник занимался только саморекламой, хотя и делал это грамотно. «Я взял на себя ответственность за то, что у меня получается лучше всего, и это привело к великолепному результату», — рассказал он.

Рекрутеры одинаково оценили компетентность обоих сотрудников. Однако более высокую оценку получил кандидат, использовавший «двойное продвижение». Эйчары отметили его теплоту в самопрезентации и дали 5,65 балла. А тот, кто пиарил только себя, получил 4,14 балла. Так что при прочих равных предложение о работе получил бы первый кандидат.

