Прижимистые россияне колесят по курортам, требуя к себе царского отношения

По словам инвестиционного директора «АЮР-Эдвайзори», эксперта гостиничной и ресторанной индустрии Андрея Родионова, россияне стали экономить на продолжительности отдыха.

Провести 20 и более дней на курорте — это теперь роскошь. В основном отпуск в курортных отелях длится 10−11 дней, в городских — всего 2−3 дня. Сокращается также приобретение дополнительных услуг в гостинице. А ещё туристы теперь ищут более доступные направления. Например, турпоток в Дагестан и на Алтай вырос в разы. Эксперт предположил, что в 2024 году ситуация останется такой же — россияне продолжат экономить.

«Прежде всего сокращаются расходы на логистику, путешествие на собственном автомобиле стало основой туристического потока . Далее идёт сокращение расходов на услуги общественного питания, пожалуй, только за исключением Сочи происходит заметное снижение чеков ресторанов и миграция потребителей в более демократичные заведения, снижение чека на алкоголь. Увеличение привлекательности гостиничных комплексов формата all inclusive», — добавил он.

В свою очередь, директор по маркетингу, развитию и продажам «Доброград Девелопмент» Елена Устинова отметила, что россияне стали отказываться от туров выходного дня и чаще бронируют отдых заранее. «Всё реже туристы прибегают к помощи посредников и агентств, предпочитая бронировать отдых непосредственно на сайте отеля», — добавила собеседница.

Специалист рассказала, что среди россиян растёт спрос на антистресс- и детокс-программы, а также на высокое качество сервиса. «Российским курортам больше не приходится рассчитывать на некоторую снисходительность, уровень сервиса должен быть очень высоким и отвечать самым строгим требованиям», — подчеркнула Устинова.

С ней согласен основатель и управляющий партнёр KravtGroup Валерий Кравцун. По его словам, у российских туристов, которые раньше предпочитали заграничный отдых, высокая планка ожиданий.

«При этом не каждый регион России сегодня обладает номерным фондом, который соответствовал бы высокому уровню. В 2024 году главная задача для российских гостиниц — улучшить качество сервиса, чтобы каждый отдыхающий получал привычные условия отдыха», — считает эксперт.

Основательница компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова добавила, что путешественники больше уделяют внимания качеству и уникальности отдыха.

«Гости хотят получить уникальный и запоминающийся опыт в поездках, качественные услуги, которые соответствуют их ожиданиям. Это касается как гостиничных услуг, так и услуг других участников туристической индустрии», — объяснила эксперт.

Если вы ещё не решили, куда отправиться на февральские и мартовские праздники в 2024 году, здесь вас ждут 10 идей для бюджетных поездок.