Призраки и зелёный туман: 5 самых таинственных мест Москвы

На первом месте стоит большой серый дом на улице Серафимовича. Его построили в 1931 году. Там жили члены советской элиты, но у многих из них жизнь не задалась: кто-то погиб во время репрессий, кто-то умер как-то иначе. Говорят, что в этом здании до сих пор живут призраки бывших жильцов. Одна из самых известных историй связана с Дочерью Командарма. По легенде её приехали арестовать, но она спряталась в квартире. Тогда девушке отключили все коммуникации, и через несколько дней она умерла от голода.

На второй позиции расположился музей-заповедник «Коломенское». Посередине парка есть мистический Голосов овраг. С этим местом связано множество легенд. Вроде как именно здесь Георгий Победоносец одолел змея, а ещё в этом месте видели густой зелёный туман, в котором исчезали люди. Ещё один момент — если посидеть на Гусь-камне или Девичьем камне (валун находится как раз там) исполнится сокровенное желание.

Замыкает тройку Останкинская телебашня. Её история переплетается с мистикой и тайнами ещё с начала строительства. Говорят, что когда строители вырыли котлован, то увидели там человеческие кости. Есть и другие истории — во время стройки рабочий нашёл перстень Ивана Грозного, надел его и тут же умер. Но это тоже лишь народные рассказы. В этих местах естественно не обошлось без призраков. Знакомьтесь, бабка Агафья. По легенде она приносит беды и предрекла смерть Павлу Первому и Александру Второму.

После романа «Мастер и Маргарита» тайнами и загадками покрылись и Патриаршие пруды. Но мистический компонент присутствовал в этих местах и раньше. Здесь любили проводить обряды язычники, а ещё тусоваться воры.

Загадки есть и у улицы Кузнецкий Мост. Одна из них связана с привидением по имени Жу-Жу. Жу-Жу называют любовницу мецената Саввы Морозова. Девушка погибла как раз в этих районах — её насмерть сбил чей-то экипаж, когда она выходила из своей кареты. Это случилось как раз в тот день, когда она узнала о смерти своего возлюбленного. С тех пор её душа не нашла покоя и витает в центре столицы.

Впрочем, мистикой окутан и сегодняшний день — пятница, 13-е. О том, как его лучше провести, чтобы чего не случилось, читайте тут.