Продолжение у «Слова пацана» будет. Создатель сериала раскрыл, о чём будут новые сезоны

Режиссёр сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников признался во время интервью YouTube-каналу «Что посмотреть», что планирует три сезона нашумевшего проекта. Он объяснил, что Татарстан в 89-м, 91-м и 93-м годах был очень разным. Вышедший сериал показал жизнь Казани в 1989 году, но в дальнейшем произошли сильные изменения.

Крыжовников объяснил, что как только появилась коммерция — дела приобрели ещё более серьёзный оборот. Вместо асфальта ребята начали делить уже что-то поконкретнее, а точнее деньги. В то время каждый мог заняться продажей у дороги, поэтому хулиганы, которые делили территорию, превратились в настоящих бандитов. Это происходило между 1989 и 1991 годами.

«91-й — это уже классическая история дележа, взять под контроль предприятия, превращение в преступные организации», — объяснил режиссёр.

Он признался, что уже обсуждал возможное продолжение со сценаристом Андреем Золотарёвым, но пока они ни к чему ни пришли. Команда занимается другими проектами и ничего конкретного ещё не установила.

Чем знаменит сериал «Слово пацана»

Картина Жоры Крыжовникова посвящена так называемому казанскому феномену — разгулу молодёжных группировок в Казани конца 1980-х годов. В ней главные герои — простые пацаны —проверяли себя, свою дружбу и семью в условиях уличных правил.

Создатель «Слова пацана» говорил, что целевая аудитория сериала — те взрослые, кто был школьником в 80-х и застал тяжёлые времена. Однако картина стала популярна и у современных школьников несмотря на жестокость и рейтинг 18+. Именно из-за этого и началась череда скандалов.

Подростки принялись перенимать правила жизни главных героев и романтизировать пацанские разборки. Участились случаи нападений и стычек среди школьников, поэтому активисты требовали запретить сериал, а детские психологи рассказывали родителям, что делать, если ребёнок начал жить по пацанским понятиям. Шума добавил и скандал со слитой концовкой, которую в итоге пришлось переснимать.