Продукты не хранятся в морозилке долго. Врач предостерегла любителей заготовок

Сколько хранить продукты в морозилке

Большинство фруктов и овощей — не больше года.

Мясо — говядина, свинина, телятина и баранина — не дольше полугода при температуре от –18 до –20.

Постная рыба — до восьми месяцев, а жирная — до четырёх.

По словам Морозовой, если хранить продукты дольше положенного, в них станет меньше витаминов, а вкус и внешний вид испортятся.

Замораживать можно почти все продукты , рассказали в Роспотребнадзоре.

Помимо вышеперечисленных, это, например, хлеб — его допустимо держать в условиях зимы 1 месяц. Срок хранения мяса зависит от его вида: свинину можно убрать в морозильную камеру на два месяца, говядину — на все девять, а баранину и фарш — на три.

А чтобы не забыть, когда убрали продукты, можно ставить на упаковках пометки с датами начала хранения.

Не подходят для содержания в морозилке продукты, в которых содержится много воды.

Как правильно хранить продукты в морозилке

Фрукты рекомендуют разрезать на кусочки. Исключение — бананы, с них достаточно снять кожуру. А из яблок и груш нужно вынуть сердцевину.

Ягоды можно замораживать в их естественном виде.

Овощи лучше бланшировать — обдать кипятком или на несколько минут опустить в него. Подходят для заморозки брокколи, цветная и краснокочанная капуста, баклажаны, кабачки и свёкла. С огурцами и помидорами ситуация противоположная, в них много воды. Но томаты в морозилку всё же можно отправить — предварительно перетерев.

Также можно продлить срок хранения и уже сваренным продуктам. Например, бобовые и рис допустимо держать в холодке в течение трёх месяцев.

Как размораживать продукты

Чтобы все месяцы хранения прошли не зря, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют сначала переложить заморозку в холодильник. Пусть побудет в нём сутки. Вы же благодаря этому получите больше витаминов, а медленная разморозка рыбы и мяса по максимуму сохранит их качество.