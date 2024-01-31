Опубликовано 31 января 2024, 20:00
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Продюсер объяснил, зачем Гагарина устраивает истерики на «Голосе»
Новый сезон шоу «Голос» стартовал сразу с конфликта. Зачинщицей скандала стала певица Полина Гагарина. Она демонстративно ушла за кулисы после того, как одна из участниц не выбрала её своим наставником. Исполнительница поп-хитов потом пошутила, что подверглась абьюзу. Однако зрители помнят: артистка и раньше устраивала истерики на шоу. Неужели всё дело в её сложном характере?
Продюсер и критик Павел Рудченко уверен, что Гагарина всего лишь пляшет под дудку сценаристов шоу.
По его словам, чтобы подогревать интерес зрителя, у каждого наставника есть своя роль на проекте, которая согласована с редакторами.
«Мы видим, что роль стервы выпала Полине Гагариной», — сказал продюсер изданию The Voice.
Участница слепых прослушиваний на «Голосе» Анастасия Паньшина спела хит Гагариной «Спектакль окончен». Певице кавер настолько понравился, что она после долгих уговоров согласилась спеть дуэтом с девушкой.
Но в итоге конкурсантка предпочла в качестве наставника не Гагарину, а Владимира Преснякова. Это вызвало гнев певицы, которая жаловалась на травлю ещё в прошлом сезоне.