Продюсер объяснил, зачем Гагарина устраивает истерики на «Голосе»

Продюсер и критик Павел Рудченко уверен, что Гагарина всего лишь пляшет под дудку сценаристов шоу.

По его словам, чтобы подогревать интерес зрителя, у каждого наставника есть своя роль на проекте, которая согласована с редакторами.

«Мы видим, что роль стервы выпала Полине Гагариной», — сказал продюсер изданию The Voice.

Участница слепых прослушиваний на «Голосе» Анастасия Паньшина спела хит Гагариной «Спектакль окончен». Певице кавер настолько понравился, что она после долгих уговоров согласилась спеть дуэтом с девушкой.

Но в итоге конкурсантка предпочла в качестве наставника не Гагарину, а Владимира Преснякова. Это вызвало гнев певицы, которая жаловалась на травлю ещё в прошлом сезоне.