Прокопьев день: дарить одежду, не давать в долг и другие приметы на 5 декабря

Народные приметы на Прокопьев день 5 декабря

Прокопьев день хорош, чтобы ставить цели, потому что их легче будет достичь. А ещё Прокопий был покровителем странников, так что отправитесь в путешествие 5 декабря — неприятностей в пути не будет.

В этот день хорошо расставаться с ненужными вещами, чтобы очистить ауру от негатива. Например, раздать ненужную одежду нуждающимся.

Можно запланировать на этот день поход к врачу. Наши предки в этот день обращались к знахарям, чтобы потом всю зиму не болеть.

В Прокопьев день есть и свои запреты. К примеру, нельзя дарить живые цветы, чтобы они не забрали положительную энергетику у хозяев дома. Не стоит звать к себе гостей с ночёвкой, иначе они отдадут вам все свои проблемы.

В этот день не надо начинать ремонт, менять работу или переезжать, иначе — ждите неудач, верили предки. Ещё нельзя давать в долг, иначе можно навсегда рассориться с заёмщиком.

В Прокопьев день наши предки старались не пить алкоголь и не браниться.

По тому, какая погода будет 5 декабря, люди определяли, какой будет зима. Если на улице в этот день тепло — зимой будет снежно, но без суровых морозов. А если ударили холода — скоро жди потепления.

Другие праздники 5 декабря

5 декабря отмечают Международный день добровольцев. Учредить такой праздник ещё в 1985 году предложила ООН. В России День добровольца (волонтёра) официально учредили в 2017 году.

Праздник посвящён людям, которые тратят свободное время на благо общества. Например, помогают убирать улицы, навещают воспитанников детских домов и постояльцев домов престарелых, участвуют в ликвидации последствий ЧС и делают ещё много других добрых дел.