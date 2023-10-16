Прощай, и ничего не обещай. Как перестать писать бывшим

Завершение отношений, особенно если разрыв произошёл недавно, всегда вызывает целый спектр чувств — от злости и обиды до светлой грусти и благодарности.

Одна из причин, почему нам может хотеться написать бывшему партнёру, — мы скучаем по прошлому, где всё теперь кажется понятным и предсказуемым. Со временем прошлые отношения покрываются налётом романтики –– мы вспоминаем моменты близости, забывая порой, почему вообще этот роман закончился.

Бывает и хуже: отношения давно закончились, у человека уже появилась своя семья, но он периодически всё равно вспоминает прошлое. По словам психолога, за былое обычно цепляются те, кто не берёт на себя ответственность за свою жизнь. Вместо того, чтобы пытаться понять, как они хотят жить дальше, они ждут, что бывший одумается и вернётся.

Так как же перестать написывать бывшему? Бажан отметила: пока человек не достанет дна отчаяния, он вряд ли захочет изменить своё поведение. Так что выхода, по сути, два:

идти к психологу и изучать тягу, которая толкает совершать подобные поступки;

продолжать звонить и писать, накапливать тонны боли, обиды и злости внутри себя, сказала Бажан в разговоре с «Аргументами и фактами».

Сюжеты про «долго и счастливо», увы, чаще встречаются в сказках. В реальной жизни романы порой заканчиваются. Это, конечно, грустный финал, но даже его можно пережить достойно. Вот советы психолога, как правильно закончить отношения.