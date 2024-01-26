Прощай, Ира! Актёр Брэдли Купер перестал скрывать, что нашёл новую любовь

Впервые Хадид и Купера заметили вместе в начале октября. Они обедали в одном из ресторанов в Нью-Йорке. Но тогда знаменитости не выглядели парой: после трапезы модель просто села в машину и уехала.

Однако поклонники всё равно начали подозревать, что между Купером и Хадид роман, несмотря на существенную разницу в возрасте. Ещё больше об отношениях звёзд заговорили в январе, после того как актёр после церемонии вручения «Золотого глобуса» пошёл в ресторан со своей мамой и... Джиджи. СМИ писали, что именно тогда Купер и представил новую возлюбленную своей матери.

Теперь же Купера и Хадид папарацци застукали в Лондоне. Пара шла, держась за руки. Теперь можно точно говорить, что Купер и российская супермодель Ирина Шейк и не думали сходиться после расставания.

Кстати, по сведениям издания The Messenger, Хадид познакомилась с Купером как раз через Ирину Шейк и их общих друзей в индустрии. Купер и Шейк были в отношениях с 2015 года, но в 2019-м расстались. Однако в августе 2023-го они подогрели слухи о своём воссоединении: папарацци сняли, как пара обнималась на яхте во время отдыха в Италии.