Простить нельзя расстаться. Психолог рассказал, когда измена живительна для отношений и как её пережить

Почему люди изменяют

Некоторые исследования (опросы Гарвардского университета и Pew Research Center), показывают, что около 45% мужчин и 37% женщин хотя бы раз в своей жизни вступали во внебрачные отношения.

Почему это происходит? Есть общепринятые мнения, что мужчины изменяют под влиянием физиологии — у них больше тестостерона, поэтому желание заняться сексом возникает чаще. Женщины же изменяют, когда недополучают эмоциональной теплоты дома и идут искать её в другое место. Но это стереотипы, которые не всегда оправдываются в жизни: мужчинам тоже иногда нужно душевное тепло, которое они недополучают в браке, а женщины тоже бывают не удовлетворены качеством секса с официальным партнёром.

Другие причины измены - Сексуальные проблемы: некоторые люди ищут удовлетворения своих сексуальных желаний, которые не готов воплотить постоянный партнёр. - Недовольство отношениями: несчастные или неудовлетворённые отношения могут быть толчком к поиску эмоциональной или сексуальной связи вне основной пары. - Кризис личности: иногда измена может быть связана с внутренними личностными конфликтами или поиском новой идентичности, особенно в периоды перемен или сомнений. - Разовые инциденты: корпоративы, встречи с друзьями, вечеринки с алкоголем, раздельный отпуск и так далее. - Человек считает себя «альфой» или просто разрешает себе изменять своему партнёру. Он делает это регулярно для поддержания уверенности в себе, подтверждения собственной привлекательности и повышения самооценки.

Безусловно, это общие причины измены. Каждая ситуация уникальна своими особенностями, предпосылками. А иногда то, что нам кажется изменой, ею вовсе не является.