«Просто для хохмы». Импозантный российский депутат подарил на Новый год яйца
Если и составлять топ оригинальных новогодних подарков, то обязательно с идеей депутата вологодского депутата Александра Гордеева. Чиновник, мастерски закручивающий свои усы, решил порадовать коллег тем, что в последние месяцы стало не таким доступным товаром, как раньше, — куриными яйцами. Цены на них резко взлетели с осени, а во многих регионах ещё и сузился ассортимент.
Правда, оказалось, Гордеев презентовал яйца ради веселья, к тому же были не единственным подарком.
«Почему вы ищете то, что хотите увидеть? Вы не обратили внимания, что основной-то подарок — это килограмм орешков всяческих. А яйца — это просто для хохмы, чтобы людям поднять настроение перед Новым годом», — заявил он «Подъёму».
Пользователи соцсетей оценили шутку депутата. Кто-то написал, что это самый ценный подарок из всех возможных.
Эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова ранее рассказала, какие подарки лучше не дарить. В списке, например, домашние животные и предметы интерьера.