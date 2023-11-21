Просят миллионы. Сколько стоит пригласить Шамана и Лепса на корпоратив

Но можно заказать исполнителей и на корпоратив. По данным Шахиди, за год стоимость выступлений Шамана на частных вечеринках поднялась в два раза. А в среднем гонорары звёзд из топ-25 выросли на 20–30%.

Сколько же придётся заплатить, чтобы пригласить Шамана или Лепса? Продюсер не назвал точных цифр, но отметил, что выступления самых востребованных артистов обойдутся заказчикам от 5 до 10 млн рублей, сообщила «Фонтанка».

А вот на Аллу Пугачёву, по некоторым данным, придётся раскошелиться ещё больше. Цена вопроса — 46 млн рублей.