Жизнь
09:20, 21 ноября 2023
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Просят миллионы. Сколько стоит пригласить Шамана и Лепса на корпоратив

К концу 2023 года гонорары российских артистов резко выросли. Как всегда, это связано с курсом валют, а также с тем, что самих выступающих стало заметно меньше. А значит, и ценник изменился. По словам продюсера Табриза Шахиди, в основном музыкантов теперь зазывают на государственные мероприятия — форумы, выставки и тому подобное. И платят от души.

Просят миллионы. Сколько стоит пригласить Шамана и Лепса на корпоратив
© vk.com / shaman_me

Но можно заказать исполнителей и на корпоратив. По данным Шахиди, за год стоимость выступлений Шамана на частных вечеринках поднялась в два раза. А в среднем гонорары звёзд из топ-25 выросли на 20–30%.

Сколько же придётся заплатить, чтобы пригласить Шамана или Лепса? Продюсер не назвал точных цифр, но отметил, что выступления самых востребованных артистов обойдутся заказчикам от 5 до 10 млн рублей, сообщила «Фонтанка».

А вот на Аллу Пугачёву, по некоторым данным, придётся раскошелиться ещё больше. Цена вопроса — 46 млн рублей.

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