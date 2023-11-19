Не меняете губку для посуды раз в неделю? Домочадцы могут заболеть

Нутрициолог Татьяна Смирнова рассказала, что из-за грязных губок особенно страдают люди из зоны риска: дети до 5 лет, беременные женщины, пожилые люди и люди с иммунодефицитом. Но, несмотря на опасность, губок совсем от них можно не отказываться. Специалистка назвала 4 лайфхака, как обезопасить себя от бактерий.

Не используйте губки для протирания поверхностей после сырого мяса или рыбы. Для этого можно взять бумажное полотенце или что-то другое.

После использования губки её нужно тщательно промыть в воде, отжать и положить сушиться.

Чтобы отчистить её сильнее, губку можно постирать в посудомоечной машине с режимом сушки или прогревать в микроволновке 1 минуту.

Менять губки нужно раз в неделю или чаще, если она стала грязной или появился запах.

Эти правила касаются не только губок, но и щёток и других многоразовых средств для мытья посуды.

Есть на кухне ещё одно место, где скапливается грязь и появляется кишечная палочка. Узнать о нём можно здесь.