Не меняете губку для посуды раз в неделю? Домочадцы могут заболеть
На губке для мытья посуды часто скапливается грязь. К тому же влажная и тёплая среда — идеальное место для развития болезнетворных бактерий, а постоянно мокрая губка на тёплой от готовки или кипящего чайника кухне как раз подходит под это определение. Но как тогда мыть посуду, не руками же?
Нутрициолог Татьяна Смирнова рассказала, что из-за грязных губок особенно страдают люди из зоны риска: дети до 5 лет, беременные женщины, пожилые люди и люди с иммунодефицитом. Но, несмотря на опасность, губок совсем от них можно не отказываться. Специалистка назвала 4 лайфхака, как обезопасить себя от бактерий.
- Не используйте губки для протирания поверхностей после сырого мяса или рыбы. Для этого можно взять бумажное полотенце или что-то другое.
- После использования губки её нужно тщательно промыть в воде, отжать и положить сушиться.
- Чтобы отчистить её сильнее, губку можно постирать в посудомоечной машине с режимом сушки или прогревать в микроволновке 1 минуту.
- Менять губки нужно раз в неделю или чаще, если она стала грязной или появился запах.
Эти правила касаются не только губок, но и щёток и других многоразовых средств для мытья посуды.
Есть на кухне ещё одно место, где скапливается грязь и появляется кишечная палочка. Узнать о нём можно здесь.