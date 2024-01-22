Психолог дал совет всем, кто страдает от уборки и готовки на выходных

Лабковский уверен: если хочется лежать весь день и смотреть сериал, а не убирать квартиру и готовить еду, то можно смело заниматься тем, чем хочется. А если внутренний голос твердит вам: «лентяй(ка), так всю жизнь проваляешься!» — это признак низкой самооценки.

«Вместо спокойного и законного отдыха вы занимаетесь самоедством... Вы просто не любите себя , чтобы позволить делать то, что хочется», — объяснил психолог.

При этом он подчеркнул, что не призывает «плавать в грязи» и сидеть без еды. По его словам, сейчас есть много альтернатив самостоятельной уборке и готовке.

«Если не хочется готовить, еду можно заказать и купить, в конце концов, не стоять у плиты два часа и закинуть пельмени. С уборкой то же самое», — добавил психолог.

Но даже если вам необходимо убраться в выходной день, к процессу можно отнестись творчески, не так, как обычно. Ранее мы рассказывали, какие 5 неочевидных ошибок допускает каждая хозяйка.