Жизнь
Опубликовано 22 января 2024, 23:20
1 мин.

Психолог дал совет всем, кто страдает от уборки и готовки на выходных

Чем заняться на выходных? Многие делят возможные варианты на правильные и неправильные. Мол, проваляться день на диване перед телевизором — это неправильное, пустое занятие. А вот потратить выходной на отдраивание дома — это, дескать, то что надо. В итоге если выбираем первый вариант, то потом занимаемся самоедством, чувствуем себя виноватыми. Но реальных причин на это нет, считает психолог и радиоведущий Михаил Лабковский.
Психолог дал совет всем, кто страдает от уборки и готовки на выходных
© Freepik/zinkevych

Лабковский уверен: если хочется лежать весь день и смотреть сериал, а не убирать квартиру и готовить еду, то можно смело заниматься тем, чем хочется. А если внутренний голос твердит вам: «лентяй(ка), так всю жизнь проваляешься!» — это признак низкой самооценки.

«Вместо спокойного и законного отдыха вы занимаетесь самоедством... Вы просто не любите себя, чтобы позволить делать то, что хочется», — объяснил психолог.

При этом он подчеркнул, что не призывает «плавать в грязи» и сидеть без еды. По его словам, сейчас есть много альтернатив самостоятельной уборке и готовке.

«Если не хочется готовить, еду можно заказать и купить, в конце концов, не стоять у плиты два часа и закинуть пельмени. С уборкой то же самое», — добавил психолог.

Но даже если вам необходимо убраться в выходной день, к процессу можно отнестись творчески, не так, как обычно. Ранее мы рассказывали, какие 5 неочевидных ошибок допускает каждая хозяйка.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.