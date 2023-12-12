Психолог назвала 7 признаков того, что вас не уважают. Проверим?
На уважении строятся не только семейные отношения, но и вся повседневная коммуникация, включая бытовые и рабочие ситуации. Конечно, всё люди разные и взгляды могут не совпадать, но про уважение нельзя забывать даже в самых неприятных ситуациях. О том, как понять, что вас не уважают другие люди, рассказала доктор психологических наук Наталья Зенцова.
По её словам, во-первых, задуматься об уважении к вам со стороны других людей стоит, если ваше мнение не особо ценно. Например, к вам не прислушиваются или вашими предложениями пренебрегают.
Насторожиться стоит и если вас постоянно перебивают. И это второй признак. В топ-3 тревожных звоночков эксперт также включила нарушение личного пространства, когда кто-то берёт ваши вещи или фамильярно себя ведёт.
Вот ещё четыре признака:
- Окружающие вас люди не спрашивают вашего совета.
- Вас критикуют и оскорбляют. При этом речь о конструктивной критике не идёт.
- В коллективе вас никуда не приглашают, хотя у коллег приняты пятничные посиделки.
- Вас не повышают на работе или необоснованно платят меньше, чем другим.
Чтобы решить проблему, психолог предложила действовать комплексно. Стоит проанализировать своё поведение и поработать над самооценкой, пообщаться с окружающими или вообще завести новых друзей. Нелишним будет заняться саморазвитием.
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