Психолог назвала 7 признаков того, что вас не уважают. Проверим?

По её словам, во-первых, задуматься об уважении к вам со стороны других людей стоит, если ваше мнение не особо ценно. Например, к вам не прислушиваются или вашими предложениями пренебрегают.

Насторожиться стоит и если вас постоянно перебивают. И это второй признак. В топ-3 тревожных звоночков эксперт также включила нарушение личного пространства, когда кто-то берёт ваши вещи или фамильярно себя ведёт.

Вот ещё четыре признака:

Окружающие вас люди не спрашивают вашего совета.

Вас критикуют и оскорбляют. При этом речь о конструктивной критике не идёт.

В коллективе вас никуда не приглашают, хотя у коллег приняты пятничные посиделки.

Вас не повышают на работе или необоснованно платят меньше, чем другим.

Чтобы решить проблему, психолог предложила действовать комплексно. Стоит проанализировать своё поведение и поработать над самооценкой, пообщаться с окружающими или вообще завести новых друзей. Нелишним будет заняться саморазвитием.

Быть компанейским человеком на самом деле не так уж и просто. О том, какие привычки помогут вам стать лучше, рассказали тут.