Психолог назвала секреты успеха инфоцыган

По словам психолога, невозможно стать более успешным без работы над гибкими и твёрдыми навыками, повышения квалификации от профессионалов и стажировки. Но инфоцыгане так не считают и довольно умело впаривают людям то, что можно заработать деньги, чуть ли не поднимаясь с дивана.

Решетникова отметила, что большинство поставщиков лёгкого успеха — профессиональные психологи и манипуляторы. Перед продажей своих продуктов они делают «прогрев», где давят на слабые стороны своей аудитории.

Они снимают целый фильм для социальных сетей с объяснением, почему работать в офисе не покладая рук, жить без драгоценностей и дорогущих иномарок — стыдно и непрестижно. А простые люди цепляются за подобные вещи и хотят верить, что у них может сложиться такая же жизнь после покупки курса. Вот только огромная часть таких курсов и фильмов делается не блогером, а его продюсером с командой сценаристов.

Также люди охотнее начали верить в чудо из-за нестабильности и кризисов. Взять тот же коронавирус, когда во время пандемии случился бум на инфоцыган, которые призывали зарабатывать не выходя из дома. А именно в то время многие люди, например, временно были сокращены на работе и сидели без понимания своего будущего. Такие и становятся лёгкой добычей инфоцыган.

«Даже если вы хотите открыть свой бизнес, лучше учиться у тех, кто основал крупную компанию, показывает реальные достижения. А у продавцов подобного легкого счастья, как правило, на счету только деятельность в социальных сетях и заработок на тех, кто верит в их курсы», — подчеркнула эксперт.