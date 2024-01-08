Психолог объяснил, чем чревата игра в молчанку после ссоры

По словам специалиста, перед тем как начать игнорить кого-то, стоит подумать о последствиях. У человека от такого приёма может развиться чувство вины или стыда. В результате ему проще будет изолироваться и отдалиться от вас, чем попытаться решить проблему.

Кроме того, чаще всего такое наказание приводит к появлению гнева, ненависти и враждебности. На этом фоне человек может легко сорваться и наговорить лишнего.

В то же время, отметил специалист в разговоре с aif.ru, есть моменты, когда и правда стоит помолчать, выдержать паузу, а потом уже обсуждать разногласия. Но это не должна быть манипуляция или наказание.

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