Психолог объяснил, чем чревата игра в молчанку после ссоры
Наказание молчанием довольно распространено среди супругов, а также в общении с детьми. Считается, что если не разговаривать с человеком какое-то время, то он подумает над своим поведением и исправится. Правда, на деле такой подход редко когда приводит к хорошим результатам. О том, почему нельзя использовать молчание как наказание, рассказал психоаналитик, клинический психолог Алексей Мелёхин.
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По словам специалиста, перед тем как начать игнорить кого-то, стоит подумать о последствиях. У человека от такого приёма может развиться чувство вины или стыда. В результате ему проще будет изолироваться и отдалиться от вас, чем попытаться решить проблему.
Кроме того, чаще всего такое наказание приводит к появлению гнева, ненависти и враждебности. На этом фоне человек может легко сорваться и наговорить лишнего.
В то же время, отметил специалист в разговоре с aif.ru, есть моменты, когда и правда стоит помолчать, выдержать паузу, а потом уже обсуждать разногласия. Но это не должна быть манипуляция или наказание.
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